В надежде на высокий доход жительница села Жамбыл Костанайского района оформила 6 кредитов на общую сумму 7 050 000 тенге и отдала эти деньги мошенникам. Рекламу о том, что якобы каждый может иметь прибыль с инвестиций вложенных в платформу «КазМунайГаз», 55-летняя женщина увидела в социальных сетях.

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- Эта реклама меня заинтересовала, я прошла по ссылке, указанной в рекламе, где зарегистрировала свои анкетные данные и прошла опрос, - рассказала в полиции пострадавшая. - Я даже не догадывалась, что стала жертвой мошенников. Через время на мой номер позвонил мужчина по поводу вложения и сказал, что мне повезло, так как в этот день шла акция, где требовалось внести всего лишь 55 тысяч тенге.

Жертва мошенников через интернет-приложения за 2 месяца оформила 6 кредитов в разных банках. Когда она поняла, что была обманута, обратилась в полицию. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).

- Злоумышленники создают специальные сайты, приложения и страницы в социальных сетях, с помощью которых распространяют рекламу и предлагают жителям инвестировать денежные средства в крупные проекты, - пояснила оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области Нина АХМАДЕЕВА. - В ходе диалога они обещают высокий или пассивный доход. Для убеждения используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Вся подобная реклама ложная, не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества.

Как пояснили в ДП, их сотрудники регулярно мониторят интернет в поисках объявлений с предложениями «инвестировать» деньги. С начала 2022 года года выявлено и заблокировано более 1 500 ссылок подобного контента. Раскрыто 211 фактов интернет-мошеничеств.