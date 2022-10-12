Майнеров в Казахстане обяжут обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах
Депутат мажилиса Екатерина Смышляева представила законопроект о цифровых активах, который будет регулировать цифровой майнинг на территории страны, передает Informburo.kz.
Фото:elements.envato.com
Майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане, а их деятельность будет регулироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. За реализацию будет отвечать Международный финансовый центр.
"Криптовалюта в Казахстане не является платёжным средством, её оборот запрещен в Казахстане. В создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет проводиться за счёт введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах начиная с 2024 года", – сообщила она.
Екатерина Смышляева отметила, что по неофициальным данным на международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах. Также распространены чёрные обменники.
"Практически все операции с криптовалютой находятся в тени. Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и, согласно проекту, будут интегрированы с информационными системами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы", – объяснила депутат.
Законопроект будет регулировать потребление электроэнергии в отрасли: будут квотировать объёмы в зависимости от баланса системы.
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