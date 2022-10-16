Улица Кирпичная находится в частном секторе в райне Наримановского рынка. Во время дачного сезона по ней идет поток автомобилей в садовые общества "Садовод" и "Мичуринец".

Столбы на у. Кирпичной установили 5 лет назад, но освещения нет. Дорога требует ремонта

Отсутствие уличного освещение, грязевые потоки со всего города после дождя, просьбы об организации детского уголка и установке "лежачих полицейских" - все это стало причиной сбора подписей жителей и неоднократных обращений в акимат Костаная.

Галина Липай и её внучка Даша

- Нет ничего для нормальной жизни, прежде всего - освещения! - рассказала "НГ" Галина ЛИПАЙ. - Как зимой утром в школу ребёнка вести? Темень такая, хоть глаз выколи. Жутко идти как утром, так и вечером, тем более, что кругом столько бродячих собак. А когда дождь пройдёт, тут и вовсе не пройти, настоящее преодоление препятствий из грязи. Тротуара нет, машины едут и здесь же ребёнок идёт - разве это нормально.

На первый взгляд, типичный пейзаж частного сектора

По словам Галины Викторовны, с 2015 года на протяжении 5 лет жители обращались и в отдел ЖКХ, и в акимат, всей улицей собирали подписи. Получили ответ: "Столбы установят, тогда и свет проведут". Но уже шестой год столбы стоят, а света так и нет.

- Просили местное телевидение осветить нашу проблему, - вспоминает Галина Викторовна. - Приехали, снимали, показали, но все безуспешно. Тогда-то руки опустились - сколько можно ходить и просить... Посмотрите, какой тут поток машин, ребёнку невозможно на велосипеде покататься. Ни одного "лежачего полицейского", хотя тут часто носятся, как угорелые.

- Уголка нет для детей, - в разговор вступила десятилетняя внучка Даша. - Нам очень нужна площадка, хоть маленькая! Нас много собирается, играть негде, играем либо у нас во дворе, либо у друзей. Есть на соседней улице качели, их для себя там сделали, так там всегда очередь.

Песочницу на соседней улице сделали своими руками

В семье Светланы ТУРАЛИНОЙ тоже есть ребёнок.

- Самое ближайшее место, где ребёнок может нормально поиграть, это Триатлон-парк, - говорит она. - У нас с мужем не всегда получается водить ребёнка туда. Территория улицы позволяет сделать детский уголок, пару качелей, турник да песочницу засыпать. Посмотрите - вот среди деревьев раньше у детей был шалаш. Сейчас это самая настоящая мусорка, бросают мусор все, кому не лень - идущие с городского пляжа выпившие, выбрасывают из окон проезжающих машин. А что - бросил в кусты, не видно да и ладно! Тут же подростки заходят покурить сюда. Рядом картина не лучше - среди дикорастущей конопли куча из спиленных веток. На этом месте вполне мог быть детский уголок. Мы устали постоянно наводить порядок, результата - ноль! На соседних улицах ветки спиливают, мусор вывозят, в общем, следят за порядком. Как и освещение есть у всех вокруг, кроме нас. Только улица Кирпичная всеми забыта, к нам цивилизация так и не дошла. Не раз поднимали вопрос - записать видеообращение к нашему президенту, сейчас мы снова подняли эту тему. Может, тогда нас заметят, поймут, что и тут живут дети, и им страшно в темноте ходить в школу.

Светлана Туралина показывает, как меняется пейзаж за деревьями

Жители обращались и к местному участковому, так как неосвещенная улица стала "клондайком" для наркоманов, чуть ли не каждый день тут ищут "закладки". Но ощутимого результата от всех своих просьб и требований пока не видеят. Так и живут.

Среди зарослей дикорастущей конопли - гора сухих веток

Возле несанкционированной свалки особенно привлекает внимание эта табличка

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