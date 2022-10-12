Что делать педагогам, если во время выборов их привлекают к несвойственной работе
Министерство просвещения опубликовало номера телефонов руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передает Informburo.kz. По этим номерам могут обратиться педагоги в случаях, когда их привлекают к несвойственной работе, сообщает пресс-служба ведомства.
Также по этим номерам можно напрямую сообщать о нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности и так далее. После обращения граждане получат обратную связь и информацию о принятых мерах.
|
№
|
Ф.И.О.
Адрес
|
Должность
|
Социаль
ные сети
|
Контакты
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
1.
|
Каппасов Орал Кабиевич
г. Кокшетау, ул. Акана Сери, 24
|
И.о. руководителя
Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области
|
@oral_kappasov
Орал Каппасов
|
8 (7162) 31-56-93
+7 776 7161155
|
2.
|
Тасбулатова Гульнара Турлыбековна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области
|
|
8 (7162) 72-14-65
+7 775 5509750
|
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62
|
Руководитель
Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области
|
@zeinep_makhsutova
Facebook Зейнеп Махсутова
|
8 (7232) 21-65-38
+7 702 2860131
|
Камбетов Жумабек Зиябекович
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области
|
8 (7232) 21-65-38
+7 777 6331010
|
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
5.
|
Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна
г. Актобе, улица Кобландина, 10
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области
|
@gulnara_akmyrzakyzy
Facebook Гулнара Сарсенгалиева
|
8 (7132) 41-44-57
+7 778 1533708
|
6.
|
Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области
|
|
8 (7132) 41-44-32
+7 771 8433317
|
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
7.
|
Кабимолдаева Сауле Нурахановна
г. Конаев, 4 мкр., здание 15
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области
|
@kabimoldaevas
Facebook Сауле Кабимолдаева
|
+7 701 5771142
|
8.
|
Кулахметова Айымгуль Саиновна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области
|
|
+7 702 2573790
|
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
9.
|
Алматов Галымжан Бауыржанович
г. Туркестан, мкр. Жаңа қала, улица 32, здание 16, корпус С
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области
|
@galymzhanalmatov
Галымжан Алматов
|
8 (7253) 35-75-55
+7 775 7401207
|
10.
|
Касымова Жанар Сатыбалдиевна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области
|
|
8 (7253) 35-75-53
+7 701 5260478
|
ГОРОД АЛМАТЫ
|
11.
|
Ермекбаева Гульнара Омирбековна
улица Жамбыла, 25
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы
|
@ermekbaeva.gulnara
Facebook Ермекбаева Гульнара
|
8 (7272) 511877
+7 701 1665266
|
12.
|
Омарова Гульдана Турдахыновна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы
|
|
8 (7272) 25-18-80
+7 701 3764737
|
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
13.
|
Мальгаева Алёна Сарсенбаевна
г. Костанай, улица Гоголя, 177А
|
И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области
|
Facebook Алена Мальгаева
|
8 (7142) 54-92-17
+7 775 6899385
|
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
14.
|
Даулетова Галия Ногаевна
г. Кызылорда, улица Толе би, 36
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области
|
@galiya_dauletova_dokso
Facebook Галия Даулетова
|
8 (7242) 270547
+7 701 5661079
|
15.
|
Мырзагалиева Айгуль Абаевна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области
|
|
8 (7242) 26-16-57 +7 701 4322834
|
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
16.
|
Таишев Бердибек Еркинбекович
г. Атырау, улица Гумарова, 96
|
И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области
|
@dokso_atyrau
|
8 (7122) 76-31-52
+7 702 3527400
|
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
17.
|
Өмірзақ Есболат Кенғанұлы
г. Актау, мкр. 29А
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области
|
@omirzakesbolat
Facebook Есболат Өмірзақ
|
8 (7292) 40-01-31
+7 702 4684645
|
18.
|
Жумалиев Таттимбет Каирбекович
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области
|
|
8 (7292) 40-01-30
+7 775 5515550
|
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
19.
|
Сураганова Айнагуль Агыбаевна
г. Петропавловск, улица Пушкина, 81
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области
|
@aynagulsuraganova
Facebook Айнагуль Сураганова
|
8 (7152) 49-39-66
+7 705 7012374
|
20.
|
Ильясова Галия Ситахметовна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области
|
|
8 (7152) 49-38-28
+7 702 5905829
|
ГОРОД АСТАНА
|
21.
|
Сулейменова Гулназ Туралиновна
улица Сыганак, 47
|
И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астана
|
@suleimenova_gulnaz.t
Facebook Gulnaz Suleymenova
|
8 (7172) 51-69-85
+7 775 3316621
|
22.
|
Козкеева Раушан Аскатовна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астана
|
|
8 (7172) 51-69-85
+7 702 4020776
|
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
23.
|
Жакиянова Ляззат Тойшыбековна
г. Павлодар, улица академика Сатпаева, 136
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области
|
@lyazzat_zhakiyanova
Facebook Ляззат Жакиянова
|
8 (7182) 61-82-75
+7 777 8833818
|
24.
|
Уздембаева Гульнара Каиртасовна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области
|
8 (7182) 61-82-66
+7 702 4647692
+7 705 4579015
|
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
25.
|
Мусин Санат Кабиденович
г. Караганда, улица Костенко, 6
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области
|
Facebook Санат Мусин
|
8 (7212) 41-20-15
+7 778 6657149
|
26.
|
Акпарова Шынар Куанышовна
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области
|
|
8 (7212 )50-25-11
+7 778 2249940
|
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
27.
|
Кузембаева Булбул Бисембаевна
г.Уральск, проспект Н.Назарбаева, 215Б
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области
|
@k.bulbul78
Facebook Булбул Кузембаева
|
8 (7112) 50-94-51
+7 771 7848439
|
28.
|
Габдушев Нурлан Баймуратович
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области
|
|
8 (7112) 50-44-05
+7 775 4091989
|
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
29.
|
Ускумбаева Дамеш Чайкаевна
г. Тараз, ул. Сулейменова, 7
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области
|
@damesh_uskumbaeva
Facebook Damesh Uskumbaeva
|
8 (7262) 56-94-00
+7 702 0000520
|
30.
|
Атенов Жасулан Бекболатович
|
Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области
|
|
8 (7262) 56-93-99
+7 778 0006688
|
ГОРОД ШЫМКЕНТ
|
31.
|
Шамшиева Нургуль Акылбековна
улица Шаяхметова, 39
|
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента
|
@nurgul_shamshieva.official
Facebook Нургуль Шамшиева
|
8 (7252) 28-09-01
+7 701 5012040
Полный список номеров по всем регионам опубликован на сайте Министерства просвещения. Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования и территориальных департаментов оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения в регионах.
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