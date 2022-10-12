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Что делать педагогам, если во время выборов их привлекают к несвойственной работе

12 октября 2022, 09:13 |  Государство

Министерство просвещения опубликовало номера телефонов руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передает Informburo.kz. По этим номерам могут обратиться педагоги в случаях, когда их привлекают к несвойственной работе, сообщает пресс-служба ведомства. 

Также по этим номерам можно напрямую сообщать о нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности и так далее. После обращения граждане получат обратную связь и информацию о принятых мерах.

Ф.И.О.

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АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.       

Каппасов Орал Кабиевич

 г. Кокшетау, ул. Акана Сери, 24

И.о. руководителя

Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области

@oral_kappasov

 Facebook

Орал Каппасов

8 (7162) 31-56-93

+7 776 7161155

 

2.       

Тасбулатова Гульнара Турлыбековна

Заместитель руководителя  Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области

 

8 (7162) 72-14-65

+7 775 5509750

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна

 г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62

Руководитель

Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области

@zeinep_makhsutova

 Facebook Зейнеп Махсутова

8 (7232) 21-65-38

+7 702 2860131
 

Камбетов Жумабек Зиябекович

Заместитель руководителя  Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области

  

8 (7232) 21-65-38

+7 777 6331010

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

5.       

Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

 г. Актобе, улица Кобландина, 10

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области

@gulnara_akmyrzakyzy

Facebook Гулнара Сарсенгалиева

8 (7132) 41-44-57

+7 778 1533708

6.       

Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области

 

8 (7132) 41-44-32

+7 771 8433317

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

7.       

Кабимолдаева Сауле Нурахановна

г. Конаев, 4 мкр., здание 15

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области

@kabimoldaevas

Facebook Сауле Кабимолдаева

+7 701 5771142

8.       

Кулахметова Айымгуль Саиновна

Заместитель руководителя  Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области

 

+7 702 2573790

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

9.       

Алматов Галымжан Бауыржанович

г. Туркестан, мкр. Жаңа қала, улица 32, здание 16, корпус С

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области

@galymzhanalmatov

Facebook

Галымжан Алматов

8 (7253) 35-75-55

+7 775 7401207

10.   

Касымова Жанар Сатыбалдиевна

Заместитель руководителя  Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области

 

8 (7253) 35-75-53

+7 701 5260478

ГОРОД АЛМАТЫ

11.   

Ермекбаева Гульнара Омирбековна

улица Жамбыла, 25

Руководитель  Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы

@ermekbaeva.gulnara

Facebook Ермекбаева Гульнара

8 (7272) 511877

+7 701 1665266

12.   

Омарова Гульдана Турдахыновна

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы

 

8 (7272) 25-18-80

+7 701 3764737

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

13.   

Мальгаева Алёна Сарсенбаевна

г. Костанай, улица Гоголя, 177А

И.о. руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области

Facebook Алена Мальгаева

8 (7142) 54-92-17

+7 775 6899385

 

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

14.   

Даулетова Галия Ногаевна

г. Кызылорда, улица Толе би, 36

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области

@galiya_dauletova_dokso

Facebook Галия Даулетова

8 (7242) 270547

+7 701 5661079

 

15.   

Мырзагалиева Айгуль Абаевна

Заместитель руководителя Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области

 

8 (7242) 26-16-57 +7 701 4322834

 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

16.   

Таишев Бердибек Еркинбекович

 

г. Атырау, улица Гумарова, 96 

И.о. руководителя Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области

@dokso_atyrau

8 (7122) 76-31-52

+7 702 3527400

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

17.   

Өмірзақ Есболат Кенғанұлы

 

г. Актау, мкр. 29А

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области

@omirzakesbolat

 

Facebook Есболат Өмірзақ

8 (7292) 40-01-31  

+7 702 4684645

18.   

Жумалиев Таттимбет Каирбекович

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области

 

8 (7292) 40-01-30

+7 775 5515550

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

19.   

Сураганова Айнагуль Агыбаевна

г. Петропавловск, улица Пушкина, 81

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области

@aynagulsuraganova

Facebook Айнагуль Сураганова

8 (7152) 49-39-66

+7 705 7012374

20.   

Ильясова Галия Ситахметовна

Заместитель руководителя Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области

 

8 (7152) 49-38-28

+7 702 5905829

ГОРОД АСТАНА

21.   

Сулейменова Гулназ Туралиновна

улица Сыганак, 47

И.о. руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астана

@suleimenova_gulnaz.t

Facebook Gulnaz Suleymenova

8 (7172) 51-69-85

+7 775 3316621

22.   

Козкеева Раушан Аскатовна

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астана

 

8 (7172) 51-69-85

+7 702 4020776

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

23.   

Жакиянова Ляззат Тойшыбековна

 

г. Павлодар, улица академика Сатпаева, 136

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области

@lyazzat_zhakiyanova

Facebook Ляззат Жакиянова

8 (7182) 61-82-75

+7 777 8833818

24.   

Уздембаева Гульнара Каиртасовна

Заместитель  руководителя  Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области

 

8 (7182) 61-82-66

+7 702 4647692

+7 705 4579015

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

25.   

Мусин Санат Кабиденович

г. Караганда, улица Костенко, 6

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области

Facebook Санат Мусин

8 (7212) 41-20-15

+7 778 6657149

26.   

Акпарова Шынар Куанышовна

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области

 

8 (7212 )50-25-11

+7 778 2249940

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

27.   

Кузембаева Булбул Бисембаевна

г.Уральск, проспект Н.Назарбаева, 215Б

Руководитель  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области

@k.bulbul78

Facebook Булбул Кузембаева

8 (7112) 50-94-51

+7 771 7848439

28.   

Габдушев Нурлан Баймуратович

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области

 

8 (7112) 50-44-05

+7 775 4091989

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

29.   

Ускумбаева Дамеш Чайкаевна

г. Тараз, ул. Сулейменова, 7

Руководитель Департамента  по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области  

@damesh_uskumbaeva

Facebook Damesh Uskumbaeva

8 (7262) 56-94-00

+7 702 0000520

30.   

Атенов Жасулан Бекболатович

Заместитель руководителя  Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области

 

8 (7262) 56-93-99

 

+7 778 0006688

ГОРОД ШЫМКЕНТ

31.   

Шамшиева Нургуль Акылбековна

улица Шаяхметова, 39

Руководитель Департамента    по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента

@nurgul_shamshieva.official

 

Facebook Нургуль Шамшиева

8 (7252) 28-09-01

+7 701 5012040

Полный список номеров по всем регионам опубликован на сайте Министерства просвещения. Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования и территориальных департаментов оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения в регионах.