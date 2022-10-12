Министерство просвещения опубликовало номера телефонов руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передает Informburo.kz. По этим номерам могут обратиться педагоги в случаях, когда их привлекают к несвойственной работе, сообщает пресс-служба ведомства.

Также по этим номерам можно напрямую сообщать о нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности и так далее. После обращения граждане получат обратную связь и информацию о принятых мерах.

№ Ф.И.О. Адрес Должность Социаль ные сети Контакты АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1. Каппасов Орал Кабиевич г. Кокшетау, ул. Акана Сери, 24 И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области @oral_kappasov Facebook Орал Каппасов 8 (7162) 31-56-93 +7 776 7161155 2. Тасбулатова Гульнара Турлыбековна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области 8 (7162) 72-14-65 +7 775 5509750 ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области @zeinep_makhsutova Facebook Зейнеп Махсутова 8 (7232) 21-65-38 +7 702 2860131 Камбетов Жумабек Зиябекович Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области 8 (7232) 21-65-38 +7 777 6331010 АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5. Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна г. Актобе, улица Кобландина, 10 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области @gulnara_akmyrzakyzy Facebook Гулнара Сарсенгалиева 8 (7132) 41-44-57 +7 778 1533708 6. Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области 8 (7132) 41-44-32 +7 771 8433317 АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7. Кабимолдаева Сауле Нурахановна г. Конаев, 4 мкр., здание 15 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области @kabimoldaevas Facebook Сауле Кабимолдаева +7 701 5771142 8. Кулахметова Айымгуль Саиновна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области +7 702 2573790 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9. Алматов Галымжан Бауыржанович г. Туркестан, мкр. Жаңа қала, улица 32, здание 16, корпус С Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области @galymzhanalmatov Facebook Галымжан Алматов 8 (7253) 35-75-55 +7 775 7401207 10. Касымова Жанар Сатыбалдиевна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области 8 (7253) 35-75-53 +7 701 5260478 ГОРОД АЛМАТЫ 11. Ермекбаева Гульнара Омирбековна улица Жамбыла, 25 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы @ermekbaeva.gulnara Facebook Ермекбаева Гульнара 8 (7272) 511877 +7 701 1665266 12. Омарова Гульдана Турдахыновна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы 8 (7272) 25-18-80 +7 701 3764737 КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 13. Мальгаева Алёна Сарсенбаевна г. Костанай, улица Гоголя, 177А И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Facebook Алена Мальгаева 8 (7142) 54-92-17 +7 775 6899385 КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 14. Даулетова Галия Ногаевна г. Кызылорда, улица Толе би, 36 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области @galiya_dauletova_dokso Facebook Галия Даулетова 8 (7242) 270547 +7 701 5661079 15. Мырзагалиева Айгуль Абаевна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области 8 (7242) 26-16-57 +7 701 4322834 АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 16. Таишев Бердибек Еркинбекович г. Атырау, улица Гумарова, 96 И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области @dokso_atyrau 8 (7122) 76-31-52 +7 702 3527400 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 17. Өмірзақ Есболат Кенғанұлы г. Актау, мкр. 29А Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области @omirzakesbolat Facebook Есболат Өмірзақ 8 (7292) 40-01-31 +7 702 4684645 18. Жумалиев Таттимбет Каирбекович Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области 8 (7292) 40-01-30 +7 775 5515550 СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 19. Сураганова Айнагуль Агыбаевна г. Петропавловск, улица Пушкина, 81 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области @aynagulsuraganova Facebook Айнагуль Сураганова 8 (7152) 49-39-66 +7 705 7012374 20. Ильясова Галия Ситахметовна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области 8 (7152) 49-38-28 +7 702 5905829 ГОРОД АСТАНА 21. Сулейменова Гулназ Туралиновна улица Сыганак, 47 И.о. руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астана @suleimenova_gulnaz.t Facebook Gulnaz Suleymenova 8 (7172) 51-69-85 +7 775 3316621 22. Козкеева Раушан Аскатовна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астана 8 (7172) 51-69-85 +7 702 4020776 ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 23. Жакиянова Ляззат Тойшыбековна г. Павлодар, улица академика Сатпаева, 136 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области @lyazzat_zhakiyanova Facebook Ляззат Жакиянова 8 (7182) 61-82-75 +7 777 8833818 24. Уздембаева Гульнара Каиртасовна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области 8 (7182) 61-82-66 +7 702 4647692 +7 705 4579015 КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 25. Мусин Санат Кабиденович г. Караганда, улица Костенко, 6 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Facebook Санат Мусин 8 (7212) 41-20-15 +7 778 6657149 26. Акпарова Шынар Куанышовна Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области 8 (7212 )50-25-11 +7 778 2249940 ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 27. Кузембаева Булбул Бисембаевна г.Уральск, проспект Н.Назарбаева, 215Б Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области @k.bulbul78 Facebook Булбул Кузембаева 8 (7112) 50-94-51 +7 771 7848439 28. Габдушев Нурлан Баймуратович Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области 8 (7112) 50-44-05 +7 775 4091989 ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 29. Ускумбаева Дамеш Чайкаевна г. Тараз, ул. Сулейменова, 7 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области @damesh_uskumbaeva Facebook Damesh Uskumbaeva 8 (7262) 56-94-00 +7 702 0000520 30. Атенов Жасулан Бекболатович Заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области 8 (7262) 56-93-99 +7 778 0006688 ГОРОД ШЫМКЕНТ 31. Шамшиева Нургуль Акылбековна улица Шаяхметова, 39 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента @nurgul_shamshieva.official Facebook Нургуль Шамшиева 8 (7252) 28-09-01 +7 701 5012040

Полный список номеров по всем регионам опубликован на сайте Министерства просвещения. Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования и территориальных департаментов оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения в регионах.