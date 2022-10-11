На территории сел Шили и Милисай в Джангельдинском районе запрещена торговля любым алкоголем. Причем не в какое-то определенное время, а круглосуточно. Это инициатива самих жителей, которые поддержали и местные предприниматели. Об уникальном опыте сельчан рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей странице в Facebook.





- За последние три года никаких правонарушений в нашем округе не зарегистрировано и не выявлено, ежедневно лично обхожу каждый дом, узнаю о проблемах и разговариваю с молодежью, - рассказал участковый Жанторе КАЛЕН.





По словам акима сельского округа Шили Ербола ДОСМАГАМБЕТОВА, в их округе 95 дворов и 7 крупных животноводческих хозяйств. В поселках - три продуктовых магазина. И ни в одном из них в последние три года не продают алкоголь вообще.

- Мы сдали лицензию на продажу алкоголем, занимаемся торговлей продуктами и одежды. Сейчас в поселках тихо, на улице ни одного нетрезвого человека не увидишь, - поделилась владелец магазина «Береке» Сауле ШОКАНОВА.