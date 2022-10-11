Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал подробности об инициативе создания частного арендного фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития предложил создать в Казахстане частный арендный фонд жилья. Люди, вкладывающие средства в частные арендные фонды, по его словам, могли бы иметь фиксированный доход.

"Сейчас как у нас существует арендный фонд: люди покупают жилье, одну квартиру, две, три, потом ищут арендаторов. Не всегда в правовом поле вы фиксируете эти договоры. Потом после арендаторов у арендодателя возникают проблемы - надо ремонтировать заново. Это целый цикл.

А мы говорим: давайте создадим удобства. Давайте создадим частный арендный фонд, чтобы люди могли вложиться, купить квартиры и предоставлять в аренду. В том числе и государство арендное жилье использует. Это фиксированный доход от недвижимости, и чтобы в нем могли участвовать все: и журналисты, и преподаватели, и госслужащие, чтобы могли деньги эти вкладывать. А управление фондом могло ежемесячно или ежеквартально обеспечиваться дополнительным доходом", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.



По его словам, такой фонд помог бы арендодателям "избавиться от головной боли" в виде ремонта и поиска арендаторов. "За вас это делают другие. Эти деньги ваши обеспечены на 100 процентов недвижимой собственностью. Мы считали, что прибыль будет на уровне около девяти процентов. Будет это привлекать или нет - будем смотреть. Если инвестиции пойдут, значит, привлекательно. Если не пойдут, значит, система не работает. Это пока в рамках идеи, она еще не озвучена", - добавил Ускенбаев.

Министр отметил, что идея еще не согласована с госорганами. "Это пока видение, идея нашего министерства и моя лично", - сказал глава МИИР.