37-летнего мужчину задержали 4 октября сотрудники управления наркопреступности в ходе ОПМ «Карасора 2022». Во время личного обыска тобыльчанина полицейские обнаружили в нагрудном кармане куртки три свертка с зеленым порошком. Общий вес вещества - 17,5 г.

- При проведении обыска по месту жительства в гараже обнаружено аналогичное вещество весом 189,2 г, - сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим веществом - гашиш.

Начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК (хранение наркотических средств в особо крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как отметили в ДП, в 2022 году из незаконного оборота изъято 176 кг 870 г различных наркотических средств, в том числе более 555 г - героина, 18 кг 486 г гашиша, более 851 г синтетических наркотиков.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО