Житель села Айет района Беймбета Майлина Олег ПРЕЙМАКОВ в ноябре прошлого года решил заменить газовый счетчик. Обратился в ТОО «РЦКУ-Костанай». По его словам, ответа на заявку ждал долго, неоднократно звонил в обслуживающую компанию, затем пришлось продублировать запрос.

Фото из архива "НГ"

Наконец ему сообщили, что дополнительно необходимы сварочные работы. Так как сварщика из ТОО прислать не смогли, порекомендовали найти за свой счет. Но предупредили - Преймаков должен будет заплатить ТОО и за первичный пуск котла, и за опломбирование. Потребитель возмутился - ­ ведь замену он практически выполнит сам.



Как пояснили "НГ" в ТОО "РЦКУ-Костанай", у предприятия нет лицензии на строительно-монтажные работы на газопроводе. Утверждают, что неоднократно говорили об этом моменте потребителю и рекомендовали ему обратиться в другую компанию, у которой есть лицензия на данный вид работ.

Счетчик так и не заменили, Преймаков обратился с жалобой в акимат района. В госоргане ответили - по нормам Гражданского кодекса не могут регулировать взаимоотношения между потребителем и частной фирмой, все споры нужно решать в суде. Но ответе указали НПА, регулирующие данную отрасль.

Преймаков понимает, что местные исполнительные органы ограничены в вопросах, отданных в конкурентную среду. Но отмечает - в вопросах поставки бытового газа есть большие риски, связанные с безопасностью.

- Природным газом мы пользуемся еще с советских времен, - написал он в «НГ». - Тогда было все понятно - кто и за что отвечает. Был потребитель газа и газоснабжающая организация. Теперь же такая каша!

Олег Преймаков считает, что в его случае есть «ненадлежащее исполнение договорных обязательств» со стороны ТОО «РЦКУ-Костанай».

- Сказать, что они совсем не выполняют данные обязательства, было бы преувеличением, а вот ненадлежащее исполнение - это в самую точку, - пишет он. - Один раз в год работник ТОО «РЦКУ-Костанай» приезжает из города. Как правило, это происходит до начала отопительного сезона, когда вопросы с работой самого газового оборудования еще не появились. Зимой же люди решают все свои проблемы самостоятельно, кто на что горазд. При этом возникают резонные вопросы. Какой государственный орган обязан контролировать данную сферу? Кто должен указать руководству ТОО «РЦКУ-Костанай», что государство и люди ждут от них более серьезной работы?

Подписчикам "НГ" в Телеграм мы задали вопрос: «Устраивает ли их качество работы сервисных компаний по обслуживанию газопотребляющих систем в квартирах или домах?». В течение пяти дней участие в опросе приняли 213 человек.

Трое проголосовавших считают, что для сельской местности недостаточно проводить ТО один раз в год. 58 отмечают, что сервисные компании никогда не проводили у них техосмотр газового оборудования. 63 пользователей не устраивает работа таких компаний, потому что приходится оплачивать каждый вид услуг, кроме платы по договору. И 99 ответили: «Устраивает, что один раз в год делают проверку».

Ситуацию прокомментировали в ТОО «РЦКУ-Костанай». Как сообщили "НГ", контроль качества оказываемых услуг осуществляют «уполномоченный орган в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы областей, районов (городов областного значения), органы, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и другие».

- Сегодня у товарищества имеется лицензия «Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности», выданная Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности (сейчас Комитет промышленной безопасности - "НГ"), - сообщил директор ТОО Даурен МАХАМБЕТОВ.

И повторили вслед за акиматом - регулирование спорных вопросов возможно путем переговоров, либо в суде, что обозначено в двустороннем договоре технического обслуживания.

Махамбетов признал, что в штата «периодически возникают вакантные места». Но заверил:

- Количество действующих работников позволяет в полном объеме оказывать услуги, предусмотренными договором с потребителем и условиями лицензии.

"НГ" обратилась за комментарием в управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области. Там уточнили - наполняемость штата и контроль на соответствие лицензии регулируются Комитетом промышленной безопасности Министерства по ЧС РК.

- Статьей 39 Закона РК «О гражданской защите» предусмотрен госнадзор за юридическими лицами, аттестованными на право проведения работ в области промышленной безопасности, - прокомментировал для «НГ» руководитель отдела ЖКХ управления энергетики и ЖКХ Ержан СУЛЕЙМЕН. - Его осуществляет уполномоченный органам в области промышленной безопасности.

Местные госорганы не регулируют деятельность обслуживающих компаний, однако отделы ЖКХ могут контролировать наличие договорных отношений потребителя с обслуживающей организацией, имеющей лицензию.

- В соответствии с п. 3 ст. 19 Закона РК «О газе и газоснабжении», - пояснил Сулеймен, - коммунально-бытовые и бытовые потребители обязаны заключить договор на техническое обслуживание газопотребляющих систем с газораспределительной организацией или владельцем групповых резервуарных установок, осуществляющими подачу товарного или сжиженного нефтяного газа, либо с независимой специализированной организацией технического обслуживания газопотребляющих систем, которые прошли аттестацию в соответствии с законодательством страны в области промышленной безопасности на право производства работ в этом направлении.

Олег Преймаков подал иск к ТОО "РЦКУ-Костанай". Он просит понудить ответчика к исполнению условий договора. В ТОО утверждают, что истец неверно трактует договор. Судебный процесс по этому делу продолжается.