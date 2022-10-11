ТОО «Сыл» получило на эти цели из городского бюджета 282,5 млн тенге. Об этом сообщили в понедельник, 10 октября, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Подрядчик должен освоить средства до конца нынешнего года.

Фото из архива "НГ"

Около дворца летом уже установили тренажеры для занятий фитнесом. Прикрыли навесами, чтобы можно было заниматься и в дождь. Кроме асфальтобетонного покрытия, высадки деревьев и установки малых архитектурных форм, проектом предусмотрено строительство двухполосного въезда на территорию парковки Ледового дворца.

- Это облегчит подъезд как к спортивным сооружениям, так и к школе № 27 в микрорайоне Юбилейный, - сказал руководитель отдела строительства Руслан КАТПАЕВ. - Чтобы избежать подтопления грунтовыми водами, реализован проект «Строительство дренажной системы к Ледовому дворцу» на сумму 73 млн тенге.

По словам Катпаева, в ноябре завершается строительство ливневой канализации в этом микрорайоне, ведь жители весной сталкиваются с сильным подтоплением тротуаров и дорог. Подрядчик ТОО StroyCompanyInc. выполнил разработку траншей, укладку 782 погонных метров лотков и 192 м труб, осталось уложить 325 м.