Казахстанские правоохранители обратились с запросом в министерство юстиции США по делу о мошеннических рассылках с упоминанием крупных казахстанских компаний, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В сети, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, активно распространяется реклама различных проектов, вложения в которые якобы приносят многократную прибыль. Распространяется информация об инвестициях в казахстанские национальные компании с обещанием высоких доходов. В ходе проверки доменных имен установлено, что данные сайты имеют идентичное содержание и они зарегистрированы в США", - сообщила на брифинге МВД представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

Проверка показала, что один из таких сайтов состоит из одной главной страницы, где размещена регистрационная форма, следом размещен текст об успешном прохождении регистрации и создании личного аккаунта.

"Имеются основания полагать, что сайт является фишинговым и разработан для сбора персональных данных граждан. Для установления владельцев указанных ресурсов направлен соответствующий запрос в министерство юстиции США", - пояснила Турлыбек.

Всего с начала года зарегистрировано 769 фактов мошенничества, связанных с обещанием высоких доходов.

"В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, большинство граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени "КазМунайГаза" - 22, Halyk Bank - 6 фактов", - пояснила Турлыбек.

С начала года полицейские выявили 121 ресурс, которые внесены в информационную систему "Кибернадзор" для блокирования доступа казахстанских пользователей.