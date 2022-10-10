Средства будут выделены государством. Об этих и других расходах в рамках исполнения бюджета 2022 года говорили сегодня, 10 октября, на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Фото из архива "НГ"

Всего городским службам и учреждениям предстоит за четвертый квартал освоить 33,8 млрд тенге, или 37% к годовому плану по расходам, доложила руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса АЙТКУЖИНОВА.

- Значительные средства, подлежащие освоению и перераспределению, находятся в распоряжении отделов жилищных и земельных отношений, ЖКХ, строительства, - отметила она.

Отдел земельных отношений при имеющимся плане расходов 242,6 млн тенге должен 48,1 млн тенге направить на инвентаризацию всех садовых обществ. В ходе процедуры уточняется количество обрабатываемых и неиспользуемых, находящихся в собственности и бесхозных, не имеющих правоустанавливающих документов земельных участков.

Отдел ЖКХ должен до окончания года освоить 6 млрд тенге, из них 4,3 млрд тенге на работы по освещению улиц, благоустройству дворовых территорий, установку детских площадок, ремонт мини-футбольных полей, текущему содержанию улиц. Также в перечень включено субсидирование пассажирских перевозок на 144 млн тенге.

Отдел строительства за квартал должен был освоить больше, чем за прошедшие три, - 12, 8 млрд тенге, или 60% к плану расходов. Но ГУ подало бюджетную заявку на уменьшение этого плана на 6,2 млрд тенге. В основном это связано с проблемными вопросами в строительстве жилья. Например, с одним из подрядчиков - ТОО «Актобе Саулет» - заказчик расторг договор. А эта компания обязалась выстроить 10 домов в микрорайоне Кунай, дома в районе Аэропорт, по проспекту Кобланды батыра.

Кроме того, имели место несостоявшиеся конкурсы, необходимые корректировки по другим объектам.

Ситуацию в строительном секторе на совещании рассмотрели отдельно. Об этом мы расскажем в ближайшее время.