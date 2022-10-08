В 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги замыкавший лидирующую тройку «Тобол» встречался с занимавшим девятую строчку в турнирной таблице «Аксу», матч первого круга с которым в Костанае завершился сухой победой хозяев со счетом 2:0.

Опасный момент у ворот «Тобола» /Скриншот трансляции

Этот тур посвящен памяти игрока карагандинского «Шахтера» и «Кайрата», судье всесоюзной категории Виктора Абгольца. В составе алматинцев Виктор Алексеевич выиграл Кубок Международного спортивного союза железнодорожников. На его счету хет-трики в ворота кировобадского «Динамо» и донецкого «Шахтера», а также гол в ворота московского «Динамо», который защищал Лев Яшин. Всего в Высшей лиге чемпионата СССР он провел 95 игр, забив 14 голов, а в истории «Шахтера» является одним из рекордсменов по количеству сыгранных матчей (224) и забитых голов (81). По окончанию игровой карьеры Абгольц обслуживал матчи в качестве арбитра и инспектора. Из жизни ушел он 26 сентября 2017 года в возрасте 73 лет.

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Центральный в Павлодаре вышли голкипер Тимур Акмурзин, защитники Алекса Аманович, Александр Марочкин, Сергей Малый и Багдат Каиров, полузащитники Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, а также игроки линии атаки Игорь Сергеев, Серж Дебле и Зоран Тошич.

Хозяева очень активно начали встречу и уже на 2-й минуте, после атаки по правому краю известный по выступлениям за «Тобол» португальский полузащитник Тони Сильва с линии штрафной площади с острого угла пробил в ближний верхний угол ворот, но голкипер перевел мяч через перекладину на угловой. Сильва разыграл мяч с сербским напарником по средней линии Лазаром Зличичем и сделал навесную подачу на дальний угол вратарской площадки, откуда подключившийся к атаке защитник хозяев Руслан Есимов беспрепятственно пробил в левый нижний от голкипера угол ворот, открыв счет.

Вдохновленные быстрым голом, хозяева на 7-й минуте провели атаку по левому краю, а после передачи от бровки Сильва неожиданно пробил с центра почти с границы штрафной площади между Амановичем и Марочкиным в тот же левый нижний от голкипера угол ворот, и бросок Акмурзина не помог ему спасти свою команду от второго гола.

На 18-й минуте случился еще один неприятный момент у ворот «Тобола». Хозяева провели быстрый выпад по левому краю, активный Сильва сделал передачу вперед в штрафную площадь кыргызстанскому защитнику Кайрату Жаргалбеку уулы и получив от него ответную передачу пробил по центру. Мяч попал в ногу стоящего перед воротами Амановича, взлетел вверх, скользнув по руке, после чего защитник «Тобола» выбил его на угловой. Арбитр встречи Георгий Чеховский из Астаны после почти четырехминутного обсуждения с судьей VAR Антоном Кучмой из Кокшетау и видеопросмотра принял решение, что игра рукой была неумышленной.

После середины тайма нападающему «Аксу» Мирасу Турлыбеку удалось ворваться в штрафную площадь гостей и, сместившись вправо, пробить низом по воротам из-под ноги Марочкина, но на этот раз Акмурзин в падении поймал мяч.

«Тобол» стал больше атаковать, стараясь вывести на ударную позицию Дебле и Сергеева, но попытки передач и проходов в штрафную площадь соперника по центру успешно пресекались защитниками. А после единственного к получасу игры получившегося у Тагыбергена удара по воротам справа из пределов штрафной площади мяч попал в сетку с внешней стороны. Не дошло до обострения и после розыгрыша на 33-й минуте двух подряд угловых ударов на обеих краях атаки у ворот «Аксу», хотя мяч долго метался вблизи вратарской площадки.

Мяч после удара Сержа Дебле пролетает рядм со стойкой ворот «Аксу» / Скриншот трансляции

Через три минуты хозяева сумели перехватить мяч на половине поля костанайского клуба после передачи Каирова на своем фланге, перевели его через центр на правый край Сильве, который ворвался в штрафную площадь и от угла вратарской площадке сделал прострел низом. Мяч, никого не задев, благополучно дошел до Зличича, который тут же отправил его в левый нижний угол ворот, сделав счет разгромным - 3:0.

Хорошая возможность сократить счет появилась на 40-й минуте у Дебле, который, получив на левом краю передачу Тагыбергена из центра, вошел с мячом в штрафную площадь, переиграл Есимова и пробил обводящим ударом в дальний угол ворот, но мяч пролетел впритирку со стойкой. Через две минуты после розыгрыша углового удара у ворот хозяев на правом краю атаки мяч вернулся к Тошичу, который пробил низом с подступов к штрафной площади, но украинскому голкиперу «Аксу» Евгению Кучеренко не составило труда поймать мяч в падении. В компенсированное время при розыгрыше еще одного углового удара в исполнении Тошича находившийся спиной к воротам Малый в прыжке пробил головой мимо голкипера, но разрядил ситуацию Есимов, также головой выбивший мяч.

После перерыва Сергеева впереди сменил Айбар Жаксылыков, а второй тайм начался с атаки «Тобола». И после подачи справа в штрафную площадь Каирова опередивший нигерийского защитника хозяев Фейта Обилора Дебле в падении пробил головой, но мяч пролетел рядом со стойкой. На 51-й минуте Йованчича поменял Самат Жарынбетов, который почти ту же заработал угловой удар на левом краю атаки. А после его розыгрыша и выноса мяча защитниками Тошич первым оказался на добивании, но пробил с ходу выше ворот.

На исходе часа игры «Аксу» провели быструю контратаку по центру, и Еркебулану Тунгышбаеву помешал пробить по воротам вышедший за пределы штрафной площади Акмурзин. И хотя полузащитник хозяев остался с мячом, его передачу справа в центр штрафной площади прервал подстраховавший голкипера Марочкин.

«Тобол» пытался найти бреши в массированной обороне «Аксу», и на 69-й минуте передача Тошича с дуги штрафной площади дошла до открывшегося слева Амановича, который переиграл у угла вратарской площадки Есимова, но, пытаясь поразить ближний угол, пробил рядом со штангой. Опасным был штрафной удар на 70-й минуте на правом краю, Но Тошич по высокой дуге послал мяч над перекладиной. На 77-й минуте в составе «Тобола» произошла еще одна замена, и место Каирова на поле занял Жаслан Жумашев, также старавшийся играть впереди.

Очередная попытка Сержа Дебле поразить ворота «Аксу» / Скриншот трансляции

А у проводивших больше времени в обороне хозяев получались довольно острыми редкие выпады. Так, на 82-й минуте после прохода по центру с дуги штрафной площади опасно пробил под перекладину вышедший на замену нападающий Арман Смаилов, но выдвинувшийся навстречу Акмурзин перевел мяч на угловой. Последней возможностью для не прекращавших атаковать гостей «размочить» счет на мокром после дождя газоне стала атака по правому краю уже в добавленное время, когда Тагыберген сделал навесную подачу к вратарской площадке, а Малый пробил головой. Но отскочивший от газона мяч поймал перед собой голкипер хозяев, сохранивших-таки свои ворота «сухими» - 3:0.

Разгромно уступив, «Тобол» теперь уже на семь очков отстает от лидирующего «Актобе», который двумя часами ранее разгромил на своем поле «Каспий» со счетом 4:0. В следующую субботу, 15 октября, «Тобол» и «Актобе» проведут очный поединок в Костанае, после чего в чемпионате останется сыграть три тура.