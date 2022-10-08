Действующий чемпион Казахстана костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Аксу" в матче 22-го тура КПЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Тобол"

Матч в Павлодаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Уже на второй минуте Руслан Есимов открыл счет, а на седьмой Тони Силва удвоил его. На 36-й минуте Лазар Зличич забил третий гол в ворота костанайского клуба.

"Тобол", набравший 38 очков наряду с "Астаной" делит второе и третье место в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков.