Пять клубов повели борьбу в сезоне-2022/2023 за награды XXXI чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Атаку «Тобола» начинает Антон Быков / Фото nbf.kz

Среди команд-участниц действующий чемпион БК «Астана», который возглавил известный по работе в казахстанских клубах российский специалист Олег Киселев, также являющийся главным тренером сборной Казахстана. Кроме этого, в числе соискателей наград чемпионата серебряный призер прошлого сезона и действующий обладатель Кубка Казахстана БК «Барсы Атырау», впервые завоевавший в предыдущем чемпионате призовое место БК «Актобе», который возглавляет признанная лучшим тренером Национальной лиги прошлого сезона известная баскетболистка, олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Элен Шакирова, дебютант Национальной лиги БК «Irbis Almaty», ставший победителем Высшей лиги сезона-2021/2022, а также БК «Тобол», занявший в прошлом сезоне четвертое место.

Цвета костанайского клуба в этом чемпионате продолжат защищать Антон Быков, Шаим Куанов, Павел Ильин, Аскар Ахметжан, Рустам Валиев, Михаил Мудрагеля и Ануар Симбаев. А состав команды пополнили один из лидеров прошлого сезона команды «ЧелГУ» Адильбек Битенов, российский легкий форвард Даниил Посашков, выступавший несколько сезонов в составе «Новосибирска», воспитанник казанского баскетбола Кирилл Горнаев и 18-летний представитель Кыргызстана Темирлан Капаков. Тренерский штаб «Тобола» по-прежнему возглавляет Тимур Султанов, а помогает ему Сергей Ратников.

Стартовый матч чемпионата «Тобол» провел в Актобе на площадке Дворца спорта «Коныс» с местным одноименным клубом, с которым костанайские баскетболисты и завершили прошлый чемпионат поединками за бронзовые награды.

Всего в сезоне-2021/2022 команды провели 11 поединков, прошедших в равной и острой борьбе. В шести встречах регулярного чемпионата и костанайцы, и актобинцы одержали по три победы, причем в одном из поединков в Актобе было сыграно два овертайма. А для выявления победителя в противостоянии за третье место команды провели все пять матчей, в одном из которых игра перешла в овертайм.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Первый поединок стартовавшего чемпионата стал своеобразным продолжением предыдущего сезона и прошел в не менее острой борьбе. Открыв счет в матче, хозяева в течение первой четверти еще дважды выходили вперед, однако, в третий раз пропустив вперед костанайских баскетболистов за чуть менее двух минут до первого малого перерыва, начали второй игровой отрезок в роли догоняющих - 14:17.

На третьей минуте второй четверти счет стал равным - 21:21, а затем равенство в матче повторялось еще дважды до большого перерыва, лидерами на который ушли уже хозяева площадки с преимуществом в пять очков - 39:34.

Баскетболисты «Актобе» к середине третьей десяминутки нарастили свой отрыв до 12 очков - 51:39, но костанайцы в следующие пять минут были намного активнее соперника и ровно вдвое сократили отставание до конца четверти - 57:51.

Менее трех минут заключительного игрового отрезка понадобилось баскетболистам «Тобола», чтобы в очередной раз сделать счет равным - 58:58. После этого и хозяева, и гости дважды выходили в лидеры, но цифры на табло еще трижды показывали равенство в соотношении сил соперников. И лишь точный бросок Антона Быкова за две секунды до окончания матча заставил капитулировать хозяев - 72:74.

Кольцо «Актобе» атакует новобранец «Тобола» Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

Автор победного броска стал и лучшим игроком в составе «Тобола», набрав 24 очка и совершив 12 подборов. На счету капитана костанайского клуба Шаима Куанова 14 очков, 4 подбора, 9 передач и 5 перехватов. Столько же набранных очков и в активе Павла Ильина, который также совершил 7 подборов, сделал 4 результативные передачи и 3 раза перехватывал передачи соперника. Результативными действиями в этом поединке отметились еще четыре игрока костанайского клуба - Аскар Ахметжан (9 очков), Кирилл Горнаев (6 очков), Даниил Посашков (5 очков) и Рустам Валиев (2 очка).

Сегодня в 20:00 «Актобе» и «Тобол» проведут повторный поединок.