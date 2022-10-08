Речь идет о борьбе с распространения синтетических наркотиков и лицензировании автошкол. Об этих проблемах на встрече с населением Костанайской области говорил министр внутренних дел РК Марат АХМЕТЖАНОВ.

7 октября в концертном зале "Жастар сарайы" был аншлаг. Впервые за последние 30 лет глава министерства внутренних дел провел встречу с жителями Костанайской области.

Как отметил Ахметжанов, ситуация в борьбе с наркобизнесом осложняется развитием цифровых технологий. За каждым интернет-магазином стоит сеть наркодилеров, курьеров, закладчиков. Однако равнодушие общественности не позволяет полиции оперативно справляться с этой угрозой. По словам министра, даже адекватное отношение родителей к проведению скрининга у подростков (а употребление синтетики все чаще и чаще стало встречаться у школьников) позволило бы эффективно выявить точки распространения.

С начала 2022 года в Казахстане полиция изъяла 107 кг синтетических веществ - это более 200 тысяч разовых доз стоимостью 2 млрд тенге. Выявлены 1 772 наркосайта.

- Только сообща мы можем добиться результатов в таких важных направлениях, как борьба с наркоманией, интернет-мошенничеством... В этих вопросах не должно быть равнодушных, - сказал Ахметжанов.

Министр сообщил, что 4,5% всех зарегистрированных преступлений в стране приходится на Костанайскую область. Уровень преступности в регионе с начала 2022 года снизился на 15%. И отметил - этого недостаточно.

Задать вопросы главе МВД приехали из городов и районов области, были общественные активисты, не обошлось и без случайных участников - тех, кого по-традиции направляют из бюджетных организаций. В чем убедилась корреспондент «НГ» - рядом сидели работники медицинской сферы. Но надо отметить, что пресс-служба департамента полиции накануне активно анонсировала встречу, а позже на брифинге были озвучены все заданные журналистами вопросы.

На встрече с народом тематика обращений была разнообразной: от традиционных слов благодарности в адрес полицейских до разбора личных историй.

Жительница Аркалыка Райхан БАЙШИКОВА приехала специально, чтобы обратиться к министру. Четыре месяца назад она подала заявление по факту мошенничества - на имя многодетной матери оформили кредит. Банки требуют оплату, грозят блокировкой карточных счетов. До сих пор женщина не получила внятного ответа от полиции Аркалыка. Министр пригласил ее на личный прием, который прошел сразу же после встречи.

Представительница Ассоциации автошкол Костанайской области подняла проблему уровня подготовки водителей-самоучек, из-за которых аварийность на дорогах выросла в разы.

- Проблема самоучек есть. Более 50% нарушений приходятся на их долю, - согласился министр. И вновь вернулся к проблеме, о которой говорил в начале встречи: - К сожалению, государство теряет контроль.

Глава МВД отметил, что уйти от цифровизации невозможно, потому что это помогает снизить коррупционные риски. Так что полицейского с жезлом на дорогах в ближайшие годы точно не будет. Но проблему подготовки водителей уже рассматривают в правительстве.

- Вы правильно ставите вопрос, - сказал Ахметжанов. - Сегодня 4,5 млн нарушений ПДД зафиксированы по стране. Цифровая программа автоматически фиксирует все нарушения. В бюджет взыскано 49 млрд тенге за такие нарушения. Самое главное - мы должны привить культуру вождения через принципы неотвратимости наказания.

Министр сообщил, что уже поставил вопрос о возвращении к лицензированию автошкол.

Представительница Ассоциации автошкол предложила рассмотреть возможность прохождения ежегодной аттестации сотрудников полиции не в стенах ведомства, а в автошколах с видеофиксацией, как это делают рядовые водители. Глава МВЛ пообещал учесть все озвученные предложения. И поручил департаменту полиции в течение 10 дней провести оперативные мероприятия на автодорогах. Всех виновных привлечь к ответственности вплоть до лишения водительских прав.

Член республиканского общественного совета Мурат АБЕНОВ попросил прокомментировать ситуацию с мигрантами из России - как решают вопрос безопасности местных жителей, ведется ли учет прибывших, зарегистрированных, трудоустроенных.

Министр напомнил, что с 2019 года ответственность за регистрацию иностранных граждан возлагается на принимающую сторону, которая должна в течение трех дней уведомить службу миграции. В противном случае предусмотрена административная ответственность

- Все под контролем, - заверил Аметжанов. - Органы внутренних дел должным образом осуществляют правопорядок.

Никаких чрезвычайных ситуаций из-за увеличения потока мигрантов в стране не было, если не считать мелких происшествий - например, в Уральске подрались россияне, в конфликте не участвовали местные жители. Участники получили наказание согласно законодательству РК.

- Закон един для всех, - подчеркнул министр. - За нарушение законодательства предусмотрена ответственность и для иностранных граждан вплоть до выдворения из страны. Но могу сказать, что есть и потерпевшие со стороны российских граждан - наши совершают преступления.

В Костанае вечером 2 октября ограбили жителя Санкт-Петербурга. Сумма, по словам потерпевшего, была незначительной. По совету местных жителей на следующий день он обратился в полицию и уже вечером преступление было раскрыто.

- Лично я был изумлен работой полиции, - рассказал на встрече сам потерпевший. - У себя, в Санкт-Петербурге, я давно не видел такой работы.

Слов признательности в адрес полиции, было много. В их череде довольно искренним показалось выступление руководителя общества инвалидов и матерей детей-инвалидов «Өмір» в Сарыкольком районе Надежды ЯЩЕНКО. Она поблагодарила полицейских за то, что они провели мероприятие с участием кинологов, и аниматоров, а также подарили спортивное оборудование.

- Самое большое счастье – видеть улыбки детей, - волнуясь, сказала Ященко. - Им все понравилось. Так же, как и родителям.

Жительница Узункольского района Галина БАБИЧ со слезами на глазах низко поклонилась главе МВД в знак благодарности полицейским, которые за 2 дня раскрыли убийство ее дочери Натальи, труп которой был сожжен убийцей.

Встреча длилась в течение двух часов. Всем, кто не успел задать вопрос, обещали, что обращения запишут и направят министру.