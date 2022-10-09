Принято считать, что интеллект и сила несовместимы - мол, качки умными не бывают. Но специалисты Doctorpiter утверждают, что благодаря физической нагрузке можно прокачать и мозги тоже, передает Tengri Sport.

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Регулярные физические нагрузки помогают организму избавляться от стресса. Когда вы бегаете, плаваете или танцуете, вырабатываются гормоны счастья - эндорфин и дофамин. Поэтому после тренировок мы чувствуем прилив сил, у нас поднимается настроение. Стоит только войти в режим, как организм уже сам начинает требовать физической нагрузки, напоминая о том, какое приятное вознаграждение вас ждет после очередного занятия.

Помимо этого, регулярные занятия спортом могут улучшить ваши когнитивные способности, заявляет терапевт Алевтина Федина.

"Ученые из разных стран уже давно доказали, что умеренные кардионагрузки, а также занятия силовыми упражнениями одинаково положительно влияют на развитие умственных способностей. Дело в том, что они стимулируют активность нейротрофического фактора мозга - белка, кодируемого геном BDNF. Этот белок приводит к образованию новых нейронных связей, отвечающих за обучение и память, а также укрепляет уже имеющиеся", - объясняет терапевт.

По словам врача, для развития умственных способностей прекрасно подойдут следующие виды спорта:

бег;

скандинавская ходьба;

езда на велосипеде;

плавание;

хайкинг (вид спортивного туризма. Прогулки могут длиться 1-2 дня, цель которых - пройти как можно больше километров).

Если вам не по душе бег или активная ходьба, а заниматься вы предпочитаете в зале, то стоит обратить внимание на эллипс. Этот тренажер - прекрасная имитация ходьбы на лыжах. Он дает нагрузку на ноги, спину, тренирует сердце, но никак не вредит вашим суставам.

"Также стоит отметить, что не следует постоянно увеличивать интенсивность нагрузок, чтобы добиться лучшего эффекта. Это бесполезно", - говорит врач.

Дело в том, что во время тренировок вы достигаете определенного порога. Когнитивный эффект от упражнений выходит на плато, поэтому принцип "чем больше, тем лучше" здесь не работает. Лучше следите за регулярностью, а также ответственно подходите к каждому упражнению. Также важно, чтобы тренировки не были однообразными, тогда мозг не будет "скучать".

Перед тем как заняться каким-либо видом спорта, желательно проконсультироваться со специалистом. Особенно если у вас есть старые травмы, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с суставами и костями. Медик расскажет о всех противопоказаниях и поможет выбрать подходящий вид активности и уровень нагрузок.