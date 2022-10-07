Бывший первый заместитель секретаря совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов осужден по делу о государственной измене и шпионаже, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета национальной безопасности (КНБ).

«КНБ завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены. 21 сентября специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов экс-первый заместитель секретаря совета безопасности) признан виновным по части 3 статьи 185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) УК РК и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе», - говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, вина других фигурантов уголовного дела – Леонида Скаковского (по части 1 статьи 175 УК – государственная измена) и Олега Ждана (по статье 176 УК – шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам трем месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.

«С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат», - заключили в КНБ.

Источник фото: Пресс-служба президента РК.