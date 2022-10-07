Поэт Богдан ТУРГАЙСКИЙ читает свои произведения по просьбам костанайцев в одном и том же месте - возле художественной школы им. Никифорова по пр. Аль-Фараби. 6 октября, около 15 часов, к нему подошли сотрудники патрульной службы и сообщили, что на Богдана поступило заявление по факту попрошайничества.

Богдан Тургайский / Фото instagram.com/turguysky

Сегодня, 7 октября, поэт разместил в социальных сетях видео с инцидентом и со своей реакцией на него.

- Я им ответил, что это клевета и я самозанятый, у меня есть разрешение от руководства художественной школы, на территории которой я и читаю свои стихи, - рассказал "НГ" Богдан. - Около 2,5 часов продолжалась наша беседа с полицией. В итоге я вызвал полицию, чтобы подтвердить законность своих действий. Пришел участковый инспектор. Он отвел меня в сторону и сказал, что на меня поступила ориентировка из КНБ РК за то, что я якобы распространяю наркотики. Что, конечно, тоже клевета и ложь.

В итоге патрульные и участковый сделали Тургайскому предупреждение и ушли. Около 6 часов вечера подошли уже новые патрульные с теми же претензиями - что он попрошайничает и его деятельность незаконна.

- Им еще не понравились мои тату, - сообщил поэт. - Как и почему это имеет отношение к делу, я не понимаю. В этот раз я не стал с ними спорить, так как все равно собирался уже уходить. Полицейские ушли, но я заметил, как они пошли к уличному музыканту, который выступал возле здания областного акимата и говорили то же самое - что его деятельность незаконна.

Богдан выступает возле художественной школы с апреля 2022 года. По его словам, за это время 37 раз подходили полицейские, в основном претензии были к плакату, который парень держал в руках. На нем не было политических призывов - только сообщение о том, что он читает стихи за символическую плату, при этом все пожертвования добровольны.

Сейчас Богдан выступает без плакатов, возле него стоит стенд - он продает сборники своих стихов.

- С Богданом я не знаком. Вообще к уличным музыкантам очень редко подходит полиция, - рассказал "НГ" костанайский уличный музыкант Самат ИБРАЕВ. - В основном по жалобам граждан, что якобы громко поют. Ко мне за все 7 лет, сколько я играл на улице, подходили всего 3 раза.

"НГ" попросила пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать, законны ли действия полиции в этом случае, а также и законна ли в Казахстане деятельность уличных музыкантов и поэтов.

- В УП Костаная поступило сообщение от жительницы города, которая просила принять меры к гражданину, который в центре продает литературу, - прокомментировали в ведомстве. - На место прибыли участковые и привлекли гражданина за торговлю в неустановленном месте с вынесением предупреждения. С гражданином проведена профилактическая беседа.