Если раньше заявку можно было подать одновременно и на спортивную секцию, и на творческий кружок в рамках программы ArtSport, то теперь родителям придется выбирать, куда они хотят отдать своего ребенка на бюджетной основе.

Фото из архива "НГ"

Изменения начали действовать уже с 1 октября. Такое решение приняли в конце сентября на селекторном совещание под председательством акима области Архимеда Мухамбетова по вопросам реализации государственного спортивного и творческого заказа.

- На сегодня по Костанайской области более 8 800 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают творческие кружки, а спортивные секции посещают 6341 детей и подростков, - отметили на совещании. - C 1 октября 2022 года допускается наличие не более одного заявления законного представителя ребенка в очередях на услуги спортивных секций или творческих кружков на одного ребенка. Также уменьшается количество видов творческих и спортивных кружков.

Напомним, подушевое финансирование детских спортивных и творческих кружков внедрили летом 2021 года. Программа позволяет детям и подросткам в возрасте от 4 до 18 лет, посещать спортивные и творческие кружки. Спортивный и творческий заказ реализуется во всех регионах области. Заявки подаются на портале artsport.edu.kz.