Очередным соперником «Горняка» в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги стал «Кулагер». Команды до очных поединков провели в рамках регулярного чемпионата по восемь матчей, после которых рудничане с восемью набранными очками располагались на седьмой строчке в турнирной таблице, а петропавловцы, имея на одно очко больше, занимали пятое место.

Опасный момент у ворот «Кулагера» / Фото pro.ligasy.kz

Матчи этого североказахстанского противостояния прошли в Петропавловске на льду Дворца спорта имени Александра Винокурова и стали довольно результативными.

Накануне этих встреч в составе ХК «Горняк» произошли изменения. Команду покинули нападающий Александр Абрамов и защитник Адель Садыков, а пополнил состав рудничан воспитанник Ступинской школы хоккея, нападающий Данила Платонов, начавший сезон в ХК «Могилев» из одноименного города, выступающего в чемпионате Беларуси.

Первую встречу «Кулагер» - «Горняк» активнее начали хозяева льда, а счет в ней был открыт на 7-й минуте, когда гости впервые остались в меньшинстве. Чуть более чем через десять секунд после удаления за задержку соперника клюшкой Евгения Степанова ворота «Горняка» поразил броском справа Кирилл Старцев.

На счету Арслана Ямалова две заброшенные шайбы в ворота «Кулагера» и одна результативная передача / Фото pro.ligasy.kz

Не прошло и двух минут, как хозяева удвоили свое преимущество. Капитан «Кулагера» Илья Ахметов воспользовался ошибкой игроков рудненского клуба, оставивших его без присмотра перед воротами и броском в упор во второй раз огорчил голкипера «Горняка» Артема Скрынникова.

Сократить отставание в счет рудничанам удалось, играя в большинстве. В начале 12-й минуты Степанов хорошо открылся слева у ворот и после передач Александра Куршука и Оскара Юлбарисова точно бросил в ближний угол мимо не успевшего переместиться туда голкипера «Кулагера» Дмитрия Хозяшева.

На 17-й минуте после заброса шайбы в зону защиты «Горняка» практически от ворот соперника грубо ошибся Скрынников. Покинув свои владения, он неудачно сделал передачу перед своими воротами, попав в нападающего «Кулагера» Артема Подшендялова, который подхватил отскочившую от него шайбу и броском справа с острого угла сделал счет 3:1, с которым команды и ушли на перерыв.

Оставшись перед самым перерывом в меньшинстве после удаления за задержку соперника Александра Нурека, «Горняк» в начале второго периода не сумел помешать петропавловцам реализовать численный перевес, пропустив после броска того же Подшендялова. Вернувшись к игре в полных составах, рудничане через полторы минуты забросили свою вторую шайбу в матче. Это Арслан Ямалов, остановив рукой у синей линии выброшенную из зоны соперника шайбу, совершил от левого борта слаломный проход к воротам и со второго броска переиграл голкипера.

Нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов трижды ассистировал при взятии ворот «Кулагера» / Фото pro.ligasy.kz

А на 34-й минуте вернулась и интрига в матч, после того как «Горняк» реализовал численный перевес. Иван Ширяев выиграл борьбу за шайбу у левого борта, сместился в центр и сделал передачу направо Ямалову, тот с ходу бросил низом к воротам, а находившийся перед ними Максим Кунишников в касание поразил незащищенный левый угол. На последних минутах периода гости много атаковали и были близки к тому, чтобы сравнять счет, но за 30 секунд до второго перерыва упустили контратаку петропавловцев, в ходе которой сразу два игрока убежали на рандеву с голкипером, и защитник «Горняка» Роман Коваленко был вынужден нарушить правила на Кирилле Старцеве. А пострадавший затем сам реализовал назначенный за это нарушение буллит.

Почти двадцать минут счет не менялся. Большую часть третьего периода инициативой владели гости, а в начале предпоследней минуты в составе и так игравшего в большинстве «Горняка» вместо покинувшего свои владения голкипера вышел на лед Ямалов, который, едва закатившись в зону защиты «Кулагера», получил шайбу из правого угла площадки от Степанова, обманным движением уложил на лед защитника и, сместившись влево, точно бросил в правый верхний угол ворот, вновь сократив отставание в счете до минимума.

Однако продолжавшим играть с шестью полевыми игроками рудничанам не удалось перевести матч в овертайм. Более того, за 37 секунд до финальной сирены защитник хозяев Даниил Васильев прервал у синей линии поперечную передачу Ямалова на Оскара Юлбарисова и, перейдя центральную линию, точно бросил по пустым воротам гостей, установив окончательный счет - 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).

В повторном матче счет открыли гости, и сделали они это на 5-й минуте, когда только что вышедший на замену Иван Ширяев вовремя подключился к атаке своей команды. Сразу после входа по центру в зону защиты соперника он получил передачу справа от Валерия Садикова и Кунишникова, и, продвинувшись вперед, точно бросил под щитками Ходяшева. Больше до первого перерыва рудничане не огорчали соперника, но и свои ворота, которые в этом матче защищал Никита Акулинин, сохранили в неприкосновенности.

Защитник «Горняка» Никита Харькин не пускает к своим воротам нападающего «Кулагера» Александра Своеволина / Фото pro.ligasy.kz

На третьей минуте второго периода нападающий «Кулагер» Иван Казаченко сравнял счет, со второй попытки отличившись на добивании. На 27-й минуте, когда «Горняк» играл в большинстве, после вбрасывания шайбы справа от ворот в зоне хозяев Юлбарисов подобрал ее и отправил к борту Александру Куршуку, а тот сделал передачу в центр к синей линии Александру Каткову, который мощным броском с ходу поразил правый верхний угол ворот, вновь выведя гостей вперед.

На исходе 32-й минуты «Горняк» провел красивую атаку - Кунишников после входа в зону защиты соперника вдоль левого борта перевел шайбу в центр Айдару Галимову, тот продолжил ее движение направо на Валерия Садикова, который без раздумий точно бросил в ближний угол.

Через четыре минуты «Горняк» был наказан за нарушение численного состава, однако уже чуть более чем через десять секунд нападающий гостей Денис Гурьев, получив в центральном круге передачу от Артура Шетле убежал один на один с голкипером «Кулагера» и еще более упрочил преимущество рудничан.

А еще через десять минут «Горняк» и вовсе остался на льду втроем, после того как были удалены Игорь Калинычев за задержку клюшкой, а за грубость и драку - Константин Пальмтаг, получивший еще и 20-минутное наказание за неспортивное поведение. Две минуты хозяева не покидали зону защиты рудничан, который сумели выстоять и в основном благодаря отличной игре своего голкипера.

В заключительном игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На 45-й минуте Садиков во время атаки хозяев подобрал шайбу у своих ворот и через правый борт послала ее в зону защиты соперника, где ее подобрал Кунишиников, выкатился один на один с голкипером и легко того переиграл. А на 59-й минуте Евгений Лызин огорчил занявшего место в воротах гостей Илью Лигая, поставив точку в матче, в котором на этот раз хозяева уступили - 2:5 (0:1, 1:3, 1:1).

В очередной раз поделив очки, «Горняк» сохранил за собой седьмую строчку в турнирной таблице и теперь 9 и 10 октября проведет домашние матчи с идущим вторым атырауским «Бейбарысом». А лидирует в чемпионате пока не потерявшая ни одного очка карагандинская «Сарыарка».