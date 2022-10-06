Отчетная встреча с министром внутренних дел Республики Казахстан Маратом Ахметжановым с жителями нашего региона состоится завтра, 7 октября, в здании Жастар сарайы (мкр. Юбилейный 56).

Отчетная встреча пройдет в офлайн и онлайн-формате. Трансляция встречи будет проводиться в прямом эфире на официальных аккаунтах МВД РК в Instagram, ДП Костанайской области в Facebook и Instagram, а также на площадке РСК в Youtube. Начало встречи в 10.00.

Вопросы и предложения министру можно отправить сегодня, 6 октября, по телефонам Call-центра 8(7142) 52-64-28, 52-65-04.