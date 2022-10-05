В четверг, 6 октября, на западе Костанайской области дождь. Ветер южный 9-14, порывы на западе днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, на юго-востоке -3 градуса, днем +15...+20, на юге +23 градуса.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью +1...+3, днём +18...+20 градусов.

- В пятницу, 7 октября, на западе и севере области дождь, днём гроза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный с переходом на северо-западное направление 9-14 м/с, на севере и западе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, днём +12...+17 градусов, на юге +20.

В Костанае без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +14...+16 градусов.

В субботу, 8 октября, по области ночью осадки, днём дождь, на юге гроза. Ветер юго-западный, северо-западный 9-14, на севере и западе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на западе -3 градуса, днём +10...+15, на юге +18 градусов.

В Костанае облачно, ночью осадки, днём возможен дождь. Ночью +1...+3, днём +10...+13 градусов.