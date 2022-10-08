30 предыдущих лет нас кормили обещаниями достойной жизни для каждого казахстанца, но она не наступала. Наверху не было стимула бороться за социальное благополучие населения, поскольку свои личные проблемы депутаты, чиновники и силовики решали нескромной зарплатой и возможностью практически безнаказанно пилить бюджет.

И вот наступило прозрение, и с высокой трибуны новый президент страны признал, что большинство казахстанцев живут, получая 60-70 тысяч, а не пресловутые 260-270 тысяч, если верить статистике. И выразил твердое намерение построить новый Казахстан с более справедливым устройством общества. Замечательное намерение, вот только жизнь показывает, что от заявления до его воплощения в практические меры могут пройти годы и даже десятилетия. Ведь сегодня мы видим, что г-н Токаев озабочен собственными проблемами и объявляет о досрочных выборах, не утруждаясь объяснениями, зачем в очередной раз, следуя примеру Елбасы, надо насиловать Конституцию.

Мало того, в законе о президенте сохранились все поправки, внесенные НАНом для борьбы с конкурентами. Так, чтобы отсечь от выдвижения популярного политика Балташа Турсумбаева, было добавлено требование, чтобы кандидат родился в Казахстане, а у него место рождения - Омск. Участие в выборах кемеровского губернатора Амана Тулеева пресекли на корню введением требования - последние 15 лет проживать в Казахстане. Сегодня к этим, мягко говоря, мутным требованиям добавилось новое, еще более несуразное - иметь не менее 5 лет стажа на гослужбе. Что за этим стоит? Что претендовать на высшую должность могут только птенцы гнезда Назарбаева, прошедшие школу коррупции и злоупотребления полномочиями в личных интересах.

При таком подходе отсекается возможность баллотироваться людям, выступавшим против режима Назарбаева и по этой причине выдавленных из страны. Что, г-н Токаев не знает об этом? Знает, несомненно, но он тоже воспитанник упомянутой «школы» на протяжении 30 лет, поэтому прибегает к досрочным выборам, не давая предполагаемым конкурентам времени для решения оргвопросов и объединения. Ведь ни одна новая партия на сегодня не зарегистрирована.

Мало того, ничего не предпринято для кардинального улучшения работы ЦИК и его подразделений на местах. В избиркомах по-прежнему преобладают бюджетники, целиком зависимые от местных властей, и защитить их некому.

К нам наведывался новый председатель ЦИК Н. Абдиров, много чего услышал о выборах от наших общественных активистов. Но на комментарии не решился ни у нас, ни по возвращении в столицу. Нетрудно догадаться, что члены комиссии будут заряжены на выполнение заданий по процентам голосования и явки избирателей, что наблюдателей будут загонять в самые темные и удаленные места в зале и на пушечный выстрел не подпускать к столу в момент подсчета голосов. И, кстати, статус наблюдателя до сих пор четко не определен, сплошные общие фразы, что дает возможность удалять их из зала при малейшем проявлении активности и заинтересованности в честных выборах. Благо полиция всегда под рукой.

Не спасут ситуацию и так называемые международные наблюдатели, расслабленные казахстанским гостеприимством. Для них достаточно убедиться, что есть зал для голосования, комиссия, урна, кабинки - и все, готов отчет о самых демократических, честных и прозрачных выборах в Казахстане. Или как они стандартно отмечают: «Есть отдельные недостатки, не влияющие на конечные итоги голосования». Типичные «свадебные генералы», нет смысла их приглашать.

Мрачновато получилось? Это от знания действительности, которую никто наверху менять не собирается, она власть устраивает.