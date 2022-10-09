В Казахстане на программы занятости (их названия менялись), то есть на трудоустройство населения, тратятся триллионы тенге. Я все больше убеждаюсь, что эти программы не нужны.

Судите сами. На протяжении многих лет страна принимает оралманов (сейчас их переименовали в кандасов), и их трудоустраивают. Значит, безработицы нет? Кроме того, власть старается их обеспечить даже жильем. Помнится, несколько лет назад в нашем Лисаковске разразился скандал. Жителей возмутил тот факт, что при наличии очереди на жилье квартиру выделили оралману.

26 сентября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам миграции и поручил оказать содействие прибывавшим в нашу страну россиянам по их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов. Как я понимаю, их надо трудоустроить. Значит, у нас есть рабочие места и нет никакой безработицы. Тогда зачем затратные программы занятости? Если не так, то почему трудоустроить надо молодых россиян, а не свою молодежь?

27 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев, находясь с визитом в Туркестане, говоря о прибывающих россиянах, заявил, что им будет оказана помощь, правда, не уточнив как именно и в чем. Я знаю, что существуют понятия гостеприимства, добрососедства и взаимопомощи. Однако, зная причину, по которой молодые россияне бегут из своей страны, честно признаюсь, уважения они не вызывают.

Кстати, хваленое казахстанское гостеприимство заметно теряет свои позиции. Как только к нам повалили россияне, в разы подскочила арендная плата за жилье, таксисты нахально взвинтили цены за провоз от таможенного поста «Кайрак» до Костаная. То же наблюдалось, когда наши военные на юге взорвали город Арысь. И какое это гостеприимство, на котором наживаются?

Богат и выразителен русский язык, но уже и его не стало хватать, наблюдая за действиями власти в нашей невразумительной стране. Мы в первом квартале 2022 года нашли средства отправить гуманитарной помощи в другие страны на сумму $9,4 млн, получив за это же время всего $2,2 млн. А в то время, по данным нашей статистики, численность населения, калорийность питания у которого ниже минимально допустимого уровня (в РК - 1 861 ккал в сутки), неуклонно растет. Если в 2016 году таких было 2,7%, то в 2021-м - уже 6,7% от численности населения. Вот и помогите своим!

Некоторым помогают. В августе с помпой сообщили о введении безвизового режима с Андоррой. Это карликовое государство, у которого нет своего аэропорта и железных дорог. Попасть туда можно автотранспортом через Испанию или Францию, что не освобождает тех же туристов от пограничного контроля в этих странах. Скорее это подарок для тех, кто нажил «непосильным трудом» миллиарды и может там их спрятать. Другими словами, это новый офшор.

Мы выбрасываем более 20 млрд тенге на внеочередные президентские выборы, причем с явно предсказуемым результатом, и не можем найти денег на повышение пособий инвалидам. Тут я не совсем точен. Видимо, наши чиновники посчитали, что, заменив слово «инвалид» на «лица с инвалидностью», они оказали им помощь. После такого старинное русское выражение «Мозга (ударение на последнем слоге) в башке густая» употребить в отношении наших бюрократов я бы не рискнул.