Жильцы и собственники коммерческих помещений дома № 165 на ул. Тәуелсіздік уже больше месяца наблюдают, как расползаются трещины на стенах их квартир.

Снаружи дом не выглядит ветхим...

В редакцию "НГ" обратился Иван ШКУРАТЬКО в надежде, что после огласки госорганы наконец-то обратят внимание на проблему.

... но в подвале картина совсем иная: стены рушатся

- С 20 сентября мы ждем ответы из городского отдела ЖКХ, - пояснил он 4 октября. - Приходил только статист, развел руками и ушел, перенаправив нас в управление ЧС. Там отправляют нас в отдел ЖКХ. Мы просим провести технический осмотр и предотвратить разрушение дома. Мы не просим признать дом аварийным.

Несущая стена рассыпается и проседает

Первые трещины появились в нескольких квартирах в конце августа. А в середине сентября несущая стена в подвале посыпалась, как песок. После чего трещины углубились и растянулись до третьего этажа. А на полу образовался наклон, в чем убедилась корреспондент "НГ".

- После того, как обнаружили обрушение части стены в подвале, мы самостоятельно установили железные опоры, которые, кстати, взяли в аренду, - рассказывает житель дома Сергей РАТНИКОВ. - Завтра потребуют обратно, что мы будем делать - не знаю. Если бы своевременно не установили, уже давно бы стена разрушилась.

В квартирах рушится штукатурка

В подвале уже на входе ощущается влажность и вонь. Стена на ощупь тоже влажная. Жители рассказали, что подвал часто затопливает из-за порывов труб. Кроме того, окошки для вентиляции заделали много лет назад. После обрушения жители сделали произвольную вентиляцию подвала, содрав отмостку фундамента.

Вентиляцию в подвале восстановили совсем недавно

- Причина разрушения стены - это вода. И это упущение ПКСК, - считает Ратников.

В квартирах каждый день появляются новые трещины

По словам жителей, последнее затопление подвала обслуживающий дом КСП "Виктория 17" устранял в течение месяца. Собственница одной из квартир на первом этаже неоднократно обращалась в кооператив с жалобами на сырость. Но работники КСП говорили, что проблему в подвале не обнаружили. Лишь после того, как за свой счет в квартире заменили старый чугунный канализационный стояк на новый с выводом в подвальное помещение, стало очевидно - канализационная труба дает течь. И обрушение стены в подвале не заставило себя долго ждать.

Жители обращались в отделы ЖКХ и жилищных отношений акимата Костаная, службу ЧС города и области, писали даже в администрацию президента, но никаких мер до сих пор никто не принял.

"НГ" обратилась в КСП "Виктория 17". Председателя на месте не было, а специалисты кооператива крайне осторожны в ответах. Но сообщили, что 30 сентября специалист отдела жилищных отношений и председатель КСП обследовали подвал дома.

В отделе жилищных отношений ответили - вопрос находится на личном контроле руководителя. И добавили, что предварительно выявлена причина разрушения стены - отсутствие вентиляционной системы. Официальная оценка технического состояния дома еще не дана.

Фото Ксении РЕБИК