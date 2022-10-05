Национальная волонтёрская сеть выступила с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, передает Informburo.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Инициативу озвучила председатель Национальной волонтёрской сети Вера Ким.

Председатель Национальной волонтёрской сети Вера Ким

"Президент верит в волонтёров как в благородных людей с чистыми позывами и чистой совестью, и это не может не вдохновлять. Мы убеждены, что мандат доверия к президенту Казахстана даст возможность осуществить все намеченные масштабные реформы и государственные программы в интересах народа и во имя процветания нашей страны. Наш президент поддерживает волонтёрское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента", – сказала она на собрании волонтёрских организаций.

Вера Ким добавила, что в последние годы волонтёрское движение в Казахстане принимает общенациональный масштаб. Уже сейчас в стране действует более 600 волонтёрских организаций, в которых участвует свыше 200 тысяч волонтёров.

Она отметила вклад в развитие волонтёрства президента Касым-Жомарта Токаева. При его непосредственной поддержке приняли стратегические документы по развитию волонтёрской деятельности на республиканском и международном уровнях.

Президент поддержал инициативу об объявлении 2020 года Годом волонтёра. Это способствовало развитию грантов для волонтёрских проектов, учреждению и вручению 5000 казахстанцам государственной награды – медали "Халық Алғысы" за проявленную активность.