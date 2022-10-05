История с гранитным бордюром, о котором недавно в своих соцсетях спрашивал аким Костаная, получила продолжение.

На реконструкцию проспекта Абая потратят больше 1 млрд тенге

Во-первых, уже в конце мая следующего года проспект Абая, вероятно, начнут ремонтировать. По предварительным подсчетам, на замену бордюра потребуется 300 млн, на замену асфальта - около 1 млрд тенге. Во-вторых, акимат заказал экспертизу дорожного полотна, которая показала: из проверенных 6 км дороги в неудовлетворительном состоянии - 5 км. Из 13 577 м бетонного бордюра в плохом состоянии 8 257 м.

Об этом рассказали 4 октября в ходе пресс-тура чиновники из акимата Костаная.

- Когда на скорости едешь, в принципе, бордюр сливается в единую красивую картинку, - объяснил советник акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - Но на самом деле бордюр весь побитый. Около 60% бордюра сейчас в плохом состоянии. Это сколы, трещины, щербины везде. Этому бордюру уже 5 лет, он от холода, от перепада температур сам уже крошится. Но и спецтехника, когда убирает снег, не может не задеть бордюр. Поэтому мы хотим в следующем году установить гранитный бордюр. После чего ввести правило для коммунальных служб, чтобы при уборке снега они пользовались специальными насадками. Мы специально смотрели участок дороги из аэропорта в Костанай, там уже 2 года стоит гранитный бордюр. Он целый, за исключением мест, где он соприкасался со спецтехникой.

Отремонтировать проспект в границах от ул. Тауелсиздик до путепровода по ул. Карбышева хотят за 4 месяца - успеть к форуму приграничного сотрудничества, чтобы «не ударить в грязь лицом перед многочисленными гостями». На участке от ул. Лермонтова до ул. Тауелсиздик сроки эксплуатации еще не прошли.

Бетонный бордюр заменят на гранитный и сделают ниже



- Мы проводили встречу с перевозчиками, приглашали на нее людей с инвалидностью, которые жаловались на то, что бордюры невозможно преодолеть на коляске, - добавил Шуленов. - Кто меня знает - я люблю ездить на велосипеде. И даже здоровому человеку порой тяжело проехать этот бордюр на велосипеде. Он резкий. Мы хотим этим ремонтом убить сразу несколько зайцев.

Экспертизу дороги проводили специалисты лаборотории «Национального центра качества дорожных активов» по Костанайской области. Корреспондент «НГ» спросил начальника отдела качества и госучета этого центра Владимира ЗАВАЛИЯ, почему нужно ремонтировать именно пр. Абая, ведь наверняка в городе есть более поврежденные дороги. Он ответил - на проспекте самый большой поток машин, около 28 000 в сутки, то есть пользуются им большинство автовладельцев города.

- Здесь передвижная лаборатория проводила видеодефектовку дорожного покрытия, результаты которой анализировала специальная программа, - пояснил Завалий. - Были выявлены продольные и поперечные трещины с шириной раскрытия до 3 см, мелкие выбоины, местами фиксировали разрушение покрытия. Было зафиксировано, что колейность превышает предельно нормативные допуски. После этого мы пришли к выводу, что необходимо провести ремонт.





В качестве доказательств чиновники предъявили таблицу с результатами экспертизы. По ней оценивали каждый отдельный участок. Чаще всего из максимальных 4 баллов фактическая оценка составляла 2,5 балла.





- Последний раз капремонт производили в 2017 году. Есть республиканские рекомендации, по которым срок эксплуатации дорожного полотна прошел, - отметил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис ОМАРОВ. - Мы хотим в следующем году полностью обновить верхний слой дорожного полотна. Мы заказывали инженерно-геологические изыскания, по которым ТОО «Береке Стройсервис» изучила наш асфальт. Согласно заключению, модуль упругости не соответствует стандартам республиканских правил. Это помимо экспертизы от Наццентра качества дорожных активов.

Отдел ЖКХ планирует провести госзакупки на ремонт пр. Абая до конца 2022 года.

Фото Георгия ГОВОРОВА

