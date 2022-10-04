Документы Мейрама Кажыкена приняты для регистрации кандидатом в президенты, сообщает КазТАГ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

«4 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан (…) были представлены следующие документы Қажыкен Мейрам Зекешұлы о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Республиканским объединением профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», - говорится в сообщении.

Кажыкен возглавляет Институт экономических исследований Международного научного комплекса «Астана», до этого в январе 2015 года он был назначен директором Института исследований современного общества, вместе с тем, с июня 2015 года по август 2018 года он был директором Центра обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов Казахстана.