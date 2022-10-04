Родители воспитанников ДЮСШ № 3 записали видеообращение к чиновникам управления спорта Костанайской области. Детей не пускают тренироваться на льду Дворца спорта по ул. Тауелсиздик. Лед залили еще неделю назад, но тренировки все равно проводят "сухие".

В секции шорт-трека сейчас проходят только "сухие" тренировки



- Почему никто не несет ответственность за то, что дети своевременно не вышли на лед? - спрашивает в обращении Ирина ГЛОБА. - Чтобы хоть как-то подготовиться к соревнованиям, наши дети вынуждены ездить в соседний город за 40 км от дома. В других городах начинают тренироваться на льду в июле- августе, а наши на лед не вышли до сих пор. Почему в других городах лед доступен для спортсменов 10 месяцев, а у нас 6 месяцев? И это при наличии в городе двух ледовых дворцов!





Тренировки на льду у нескольких секций ДЮСШ, по словам авторов обращения, не начинаются вовремя последние три года. В начале 2022-го власти хотели переселить несколько секций в новый Ледовый дворец в микрорайоне Юбилейный. Родителям эта идея не понравилась, так как корт не соответствовал необходимым для тренировок размерам, им пошли на уступки.





- Лед закатан и в идеальном состоянии, дети в боевой готовности и каждый день ложатся спать с мыслью, что завтра они окажутся на льду, - рассказала «НГ» Марина ГРОН. - Но, по нашим данным, областной акимат дал распоряжение управлению спорта, а они передают нашему ДЮСШ - не выпускать детей на лед. Почему? Потому что ждут, когда отремонтируют новый Ледовый дворец, где все в плесени и тумане. Может, ждут холодов. Но нам нужен результат, чтобы дети приступили к тренировкам на льду! Мы уже к Токаеву готовы ехать на прием, лишь бы нас услышали.

Родители спортсменов жалуются, что их "кормят завтраками"



При этом уже залитым льдом не пользуется ни одна из секций ДЮСШ.

- Нас кормят завтраками, просят потерпеть, но мы знаем, что это акимат не дает разрешения, - отмечает Грон. - Город маленький, поэтому все слухи мы прекрасно знаем! Зачем нам ждать ремонта в новом ледовом дворце, если мы все равно занимаемся в старом? У меня здесь занимается сын, но так как в последние годы у нас вечно проблемы со льдом, уже появляются мысли отдать ребенка в другой вид спорта. Ребенок маленький, перспективный, но вот так заниматься - это не пойдет!

30 сентября республиканские СМИ сообщали, что новый ледовый дворец в Костанае простаивает. В последнее время дети там занимались в густом тумане, а на стенах образовались конденсат и плесень. В начале августа в управлении спорта Костанайской области пояснили - проблемы возникли из-за того, что перегорел один из силовых кабелей электропитания.





- Я всегда хотел шорт-трековцам поставить памятник, потому что сам видел, как дети таскают эти маты и прочий инвентарь, - говорит Дмитрий ЧУПРИКОВ. - И тренер, и дети - молодцы. Последние два года в нашей школе полный бардак! Ни оснащения нового, ничего. А история с новым дворцом - это просто цирк. Я ржал, когда мне показали этот туман и зеленые стены.

«НГ» обратилась за комментарием к заместителю руководителя управления физической культуры и спорта Елене КИРЕЕВОЙ. Она сообщила, что оба ледовых дворца должны открыть для полноценных тренировок до конца этой недели.

- Лед залили недавно, потом делали разметку для керлинга, пришлось им доробатывать, а сегодня старый ледовый дворец уже работает, - сообщила Киреева. - Мы никакого запрета от акимата области не знаем. Сегодня ледовый дворец начнет работу, после обеда дети уже зайдут на лед! Что касается нового ледового дворца - там тоже завершается подготовка арены. Проблемы с электрическими сетями устранены, в данный момент все в рабочем состоянии. Там тоже идет заливка льда и готовится разметка. Думаю, что до конца недели эти работы завершат.

Фото Георгия ГОВОРОВА

