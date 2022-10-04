Прежде чем преступников удалось разоблачить, они успели продать 350 тысяч поддельных документов, передает Informburo.kz.

В Казахстане организованная преступная группировка получила незаконный доход на сумму в 600 млн тенге за счёт продажи водителям фиктивных талонов о прохождении техосмотра, сообщает Polisia.kz со ссылкой на доклад министра внутренних дел Марата Ахметжанова в правительстве.

Всего группировке удалось продать 350 тысяч фиктивных документов. Продолжить преступную деятельность злоумышленникам помешала антикоррупционная служба.

"За последние четыре года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. В 2018 году доля таких машин составляла 6,3%, а в 2021 году – уже 3%. Это вызывает большое сомнение", – отметил министр.

Марат Ахметжанов добавил, что когда техосмотр передали в конкурентную среду, эта процедура в целом упростилась, и появились серьёзные коррупционные риски. Теперь МВД предлагает усилить ответственность операторов станций техосмотра за фиктивные проверки машин. По действующему законодательству штраф за нарушение правил проведения техосмотра для малого бизнеса составляет 30 МРП, для среднего – 40, для крупного – 50 МРП.