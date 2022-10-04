ДТП произошло вчера, 3 октября, в 21.00, на пересечении проспекта Абая и улицы Арыстанбекова. По предварительной версии полиции, причиной аварии стала неисправность переднего правого колеса.

- В результате технической неисправности 23-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением. В результате ДТП водитель погиб, трое пассажиров никаких травм не получили, - сообщил командир взвода батальона патрульной полиции УП города Костаная старший лейтенант Талгат КАЛИСЕНОВ.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения). Проводятся следственные действия.



Как отметили в департаменте полиции, с начала года на территории области зарегистрировано 244 ДТП, в которых 71 человек погиб и 272 получили ранения.