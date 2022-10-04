Центр работает в здании, в котором раньше был профилакторий «Дружба» (Костанай, ул. Гоголя, 11), уже 10 лет. В понедельник, 3 октября, сотрудники госорганов и представители НПО познакомились с его деятельностью и обсудили проблемные вопросы.

На первом этаже гостям рассказали об услугах реабилитационного центра

На экскурсию пришли студенты Костанайского индустриально-педагогического колледжа, которые обучаются по специальности "работник социальной сферы".

- Реабилитацию в нашем центре проходят лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп, а также дети с психо-неврологическими заболеваниями и нарушения опорно-двигатетельного аппарата, - пояснила «НГ» заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Алия МЕКЕБАЕВА.

Сотрудники центра рассчитывают, что чиновники от здравоохранения при разработке рекомендаций для лиц с инвалидностью будут учитывать услуги, которые здесь можно получить.

На входе всем раздавали бахилы и маски, за последнее время это кажется уже чем-то непривычным. Пациентов в центре не было - санитарный день.

Пособия для детей психолог центра разработала сама

На первом стенде разместили поделки людей с инвалидностью, которые они создали на занятиях трудотерапией: вязание, лепка, рисование. На втором знакомили с социально-медицинскими услугами и методичками, которые раздают пациентам при заселении. Возле третьего стенда рассказали о культурно-массовых мероприятиях, а на четвертом можно было прочитать про открывшееся год назад детское отделение на 20 койко-мест.

- У нас есть своя ГАЗель, люди с инвалидностью выезжают в краеведческий музей, в картинную галерею, в парки и так далее, - рассказала «НГ» культорганизатор реабилитационного центра Любовь ПОЛИЩУК. - Также к нам часто приезжают артисты, хоровые и инструментальные коллективы. Проходит вечер знакомств, его цель - сделать так, чтобы люди адаптировались, чувствовали себя более расковано. В детском центре работают специалисты с высшим образованием, они занимаются с детьми с инвалидностью, которым от 1,5 года до 18 лет. Наш психолог очень талантливая - она сама сделала методички для четвертого стенда, здесь красочно и доступно описаны тренинги, упражнения и психогимнастика для детей.

В детском отделении на первом этаже - кабинеты врачей и игровая комната.

Светлана Жолмухамедова показывает игровую комнату для детей с инвалидностью

- У нас есть сухой бассейн, где дети развивают моторику, он также обеспечивает сенсорное обогащение детей, изучают цвета и счет, расслабляют мышцы, у них поднимается настроение, - рассказала воспитатель реабилитационного центра Светлана ЖОЛМУХАМЕДОВА. - Есть и мягкие модули, которые развивают у детей фантазию, они занимаются здесь творчеством и изучают геометрические фигуры.

Для лиц с инвалидностью в центре есть спортивные тренажеры

На втором этаже показали тренажеры для занятий спортом, кабинеты теплолечения, душевые и ванные комнаты, где проводят лечебные процедуры, есть даже инфракрасные бани.

Медсестры Сауле Искакова (слева) и Салтанат Базарбаева занимаются процедурой теплолечения инвалидов

- Пациенты здесь проходят парафино-озекеритолечение. С утра мы готовим парафин, и с 9 до 12 дня принимаем взрослых пациентов, с 12.30 до 14 - дети, и дальше опять взрослые, - пояснила медсестра теплолечения реабилитационного центра Сауле ИСКАКОВА. - Парафином греем суставы, это противовоспалительная процедура, восстанавливается кровообращение.

Во время совещания обсудили проблемы лечения людей с ментальными расстройствами

После экскурсии обсудили проблемы, которые возникают у людей с инвалидностью.

- Есть ребята которые уже старше 18 лет, но у них есть синдром Дауна, аутизм, и они не могут получить уже санаторно-курортное лечение, , - рассказала президент ОО матерей детей-инвалидов Костаная «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА. - Мы уже не один год говорим, что нужно отменить приказ № 26 от 2015 года, где есть ряд противопоказаний для таких лиц. Сейчас важно на законодательном уровне внести изменения.

Для лиц с инвалидностью в центре установлены специальные ванны...

... и инфракрасные бани

Сотрудники департамента комитета миграции и труда ответили, что этот вопрос должны решить до конца 2022 года. Директор реабилитационного центра добавил - после поправок будут ждать деньги из бюджета на лечение и этой категории.

- Мне запомнилось, что в центре есть физиолечение, увидела специальные ванны с подъемниками, хорошая база для занятий физкультурой, музыкальный зал, где инвалиды не просто реабилитируются, но и общаются между собой, что очень важно, - поделилась с «НГ» после совещания Колоскова. - Люди с инвалидностью зачастую годами не выходят из своих домов, а тут есть возможность пообщаться, подружиться. Например, когда здесь еще был санаторий-профилакторий «Дружба», здесь встретились, полюбили друг друга и женились мой сын и наша будущая сноха. Сейчас они уже воспитывают 10-летнего сына!

Фото Андрея СКИБЫ