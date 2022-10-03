Потеплеет, но будет дождь - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Андрей СКИБА
По прогнозу синоптиков, во вторник, 4 октября, в регионе осадков не будет, ветер южный 8-13 м/с, температура ночью -4...1 градусов, на востоке области -7 градусов, днем 11...16 градусов.
Фото Андрея СКИБЫ
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер южный 3-8 м/с, ночью -2...0, днем 13...15 градусов.
- Во вторник и в среду погода обусловлена гребнем антициклона, а в четверг - влиянием атмосферного фронта, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. -
В среду, 5 октября, по области вновь без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью -2...3 градусов, на востоке -6 градусов, днем 12...17, на юге 20 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -2...0, днем 12...13 градусов.
В четверг, 6 октября, днем на западе области дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью 0...+5, на юго-востоке -3 градуса, днем 15...10 градусов, на юге 23 градуса.
В Костанае переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1...3 градуса, днем 14...16 градусов.
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