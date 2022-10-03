После перерыва, связанного с проведением национальной сборной Казахстана заключительных игр группового этапа в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА, чемпионат страны среди команд Премьер-лиги продолжится матчами 21-го тура.

Опасный момент у ворот "Шахтера" /Фото vk.com/fctobol

Тур прошел в память об одном из сильнейших нападающих в истории казахстанского футбола Сергее Квочкине (6 октября 1938 г. - 29 декабря 2007 г.), уроженца Усть-Каменогорска. В «Кайрате» он провел почти 300 матчей, забил 74 гола, став вторым бомбардиром из Казахстана в высшей лиге СССР. Выступал в составе сборной клубов СССР и в турне по латинской Америке сумел отличиться забитым голом в ворота бразильского клуба «Флумененсе» на легендарном стадионе «Маракана». Кроме «Кайрата», он также играл в павлодарском «Строителе» и родном «Востоке», а по окончанию карьеры игрока работал в «Востоке», кокчетавском «Торпедо» и «Экибастузце», до последних дней жизни полностью отдавая себя футболу и продолжая тренировать детей.

В этом туре «Тобол» принимал в Костанае, на поле стадиона «Центральный», своего ближайшего преследователя по турнирной таблице команду «Шахтер», который в первом круге в Караганде нанес разгромное поражение костанайскому клубу (4:1) в матче с удалением в составе гостей, в чьи ворота также были назначены и два пенальти.

В стартовом составе «Тобола» вышли голкипер Тимур Акмурзин, защитники Алекса Аманович,Жарко Томашевич, Сергей Малый и Самат Жарынбетов, полузащитники Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, а также игроки линии атаки Мильян Вукадинович, Зоран Тошич и Серж Дебле.

В первую четверть часа игры команды особых угроз воротам соперника не создали, но при этом «Тобол» больше владел мячом и чаще переходил середину поля. Начав очередную атаку на 17-й минуте, хозяева продолжили ее на правом краю. Тошича метрах в восьми от линии штрафной площади сбил полузащитник «Шахтера» из Кыргызстана Фархат Мусабеков. Штрафной удар взялся исполнить сам пострадавший. Тошич мастерски пробил в ближний верхний угол ворот, но голкипер гостей Игорь Трофимец в броске дотянулся кончиками пальцев до мяча, который попал в перекладину и отлетел в поле. Первым на добивании оказался капитан «Тобола» Мужиков, в касание пославший мяч над голкипером в сетку ворот - 1:0.

Серикжан Мужиков открывает счет в матче с «Шахтером» / Скриншот трансляции

Вскоре «Тобол» заработал первый угловой на левом краю атаки, который разыграли Тагыберген с Тошичем. Последний сделал навес на ближний угол вратарской площадки, откуда Дебле опасно пробил головой, послав мяч чуть выше перекладины. В середине тайма Йованчич на левом краю сделал хороший пас в штрафную площадь Вукадиновичу, который переиграл защитника гостей Мирама Сапанова и пробил по воротам по центру. Голкипер не сумел удержать мяч, но в броске сумел накрыть его буквально в ногах у бросившегося к нему Дебле.

После ответной атаки по левому флангу и навесной подачи во вратарскую площадку Акмурзин выбил мяч, но тот отлетел к Филипу Григорову. Северомакедонский полузащитник «Шахтера» остановил мяч грудью и сделал прострел в район левой стойки, откуда Айдос Таттыбаев с близкого расстояния не попал в створ ворот.

На 27-й минуте «Тобол» перехватил мяч на половине поля гостей, Томашевич перевел его вперед Дебле, который с дуги штрафной площади пробил рядом с правой стойкой. Хозяева продолжали атаковать, но вскоре после неточной передачи на подступах к штрафной площади российский полузащитник карагандинского клуба Евгений Кобзарь отправил перехваченный мяч своему голкиперу. Однако первым к нему успел Дебле, который переиграл Трофимца, ушел от него влево и почти от лицевой линии сделал прострел на Тошича, но в последний момент белорусский защитник Александр Позняк и сербский полузащитник гостей Стефан Букорац успели выбить мяч ценой нанесенных друг друга небольших травм.

На 39-й минуте в одной из редких контратак «Шахтер» заработал первый угловой удар. После подачи от правого углового флажка Кобзаря на ближнюю штангу мяч от головы Йованчича отлетел в центр штрафной площади, откуда Букорац в касание пробил точно в левый угол ворот, и на перерыв команды ушли при равном счете - 1:1.

Второй тайм начался с атак «Тобола», и в самом начале одной из них на 54-й минуте Таттыбаев очень грубо сыграл против Томашевича, за что увидел перед собой красную карточку. Оставшись в меньшинстве, «Шахтер» стал обороняться практически всем составом, а хозяева старались проводить атаки большими силами. На исходе часа игры Жарынбетов с правого края сделал навесную подачу в штрафную площадь, откуда Мужиков головой пробил с близкого расстояния над перекладиной. Вскоре капитан «Тобола» с дуги штрафной площади пробил с разворота рядом с левой штангой.

На 63-й минуте узбекистанский нападающий «Тобола» Игорь Сергеев сменил на поле получившего травму Вукадиновича, а еще через десять минут наставник «Тобола» сербский специалист Милан Миланович вместо Тагыбергена выпустил на поле еще одного нападающего Айбара Жаксылыкова. Почти тут же хозяева провели хорошую атаку и Аманович с левого края сделал навесную подачу в штрафную площадь, на которую откликнулся Сергеев. Но тому помешал точно пробить с линии вратарской площадки Позняк, сыгравший при этом рукой. Арбитр встречи Александр Затула из Усть-Каменогорска указал на «точку», а пенальти четко реализовал Йованчич, пробивший прямо по центру, обманным движением заставив прыгнуть в левый от себя угол голкипера - 2:1.

Душан Йованчич реализует пенальти и выводит «Тобол» вперед / Скриншот трансляции

А на 82-й минуте «Тобол» провел еще одну результативную атаку. Малый со своей половины поля сделал передачу к дуге штрафной площади гостей Дебле, тот отдал пас направо Тошичу, который отправил мяч вперед в штрафную площадь Сергееву. Тот сделал справа прострел, который замкнул ударом в касание с линии вратарской площадки Дебле, поразивший левый нижний угол ворот - 3:1.

Серж Дебле ставит точку в матче - 3:1 / Скриншот трансляции

Сразу после третьего забитого гола Тошич и Дебле уступили места на поле соответственно Владиславу Васильеву и Александру Марочкину, а «Тобол» уверенно довел матч до победы.

- Первая игра после матчей сборных всегда тяжелая. Я остался доволен, - сказал главный тренер команды Милан МИЛАНОВИЧ. - В первом тайме у нас был контроль мяча. Очень хорошо играли, но были расслаблены, когда у «Шахтера» были два момента: один стопроцентный момент, и один момент, когда гости забили с углового. Во втором тайме у нас тоже хороший контроль мяча был. Хорошо вошел в игру Сергеев. Победили заслуженно, все как надо.

Перед пятью оставшимися турами в активе «Тобола» 38 очков. Столько же очков и у «Астаны», которая завершила вничью 2:2 гостевой матч с одним из аутсайдеров - «Тураном», уступая по ходу встречи 0:2. На четыре очка больше у лидера чемпионата «Актобе», которого уверенно обыграл в Уральске остающийся в зоне вылета местный «Акжайык» - 3:1.

На четвертое место вышел «Кайрат», вырвавший победу (2:1) на последних секундах дополнительного времени у «Кызыл Жара». Еще один аутсайдер «Махтаарал» одержал гостевую победу с минимальным счетом над «Таразом». С таким же счетом, но в пользу хозяев, завершился матч в Актау между «Каспием» и «Аксу» (1:0). Домашнюю победу со счетом 2:0 одержал и «Ордабасы», игравший с «Атырау».

В следующем туре «Тобол» сыграет 8 октября в Павлодаре с «Аксу».