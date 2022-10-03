С 2019 года количество очередников на жильё по этой категории выросло почти на три четверти, передает Informburo.kz.

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Из программы "Бакытты отбасы" исключили неполные семьи. Причины назвали на брифинге в СЦК с участием руководства Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), сообщает пресс-служба комитета.

"Категорию исключили из программы с учётом проведённого анализа и с целью сохранения и стимулирования института семьи", – пояснили в комитете.

По статистике, с 2019 года количество очередников на жильё по категории "Неполная семья" выросло на 73% – до 147,9 тысячи человек. Всего в республике насчитывается 621 тысяча очередников, из которых 402 тысячи относятся к социально уязвимым слоям населения.

"Для неполных семей будут доступны пятипроцентные займы на приобретение кредитного жилья по линии местных исполнительных органов", – заверили в комитете.

Сейчас профильное ведомство прорабатывает внедрение нового механизма аренды жилья с правом выкупа. Очередник сможет по желанию либо перейти на аренду с выкупом, либо остаться в арендном жилье без выкупа на текущих условиях.

"Для очередников, перешедших в аренду с выкупом, предлагается выкуп без внесения первоначального взноса. Таким образом, очередники получат реальную возможность стать собственниками жилья после полной оплаты арендных платежей, не ухудшая своих жилищных условий. Жильё будет приобретаться у частных застройщиков по рыночным ценам, оно будет соответствовать современным критериям комфортных условий проживания", – рассказали в комитете.