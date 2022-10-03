В Казахстане перенесли срок уплаты налога на имущество физических лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

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"В связи с тем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц приходится на выходной день 1 октября, срок уплаты переносится на 3 октября 2022 года.

В соответствии с положением пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок уплаты истекает в конце следующего рабочего дня", - говорится в сообщении.

Граждане, не успевшие произвести оплату до 1 октября, могут погасить сумму налога сегодня. Начисление пени начинается с 4 октября 2022 года.

Исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильного приложения E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков.