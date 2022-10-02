В Рудном на площадке «Аят Арены» состоялись матчи 3 и 4 спаренных туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2022/2023, в которых местный «Аят» принимал столичный клуб «Астану».

Рудненский «Аят» уже в октябре выступит в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА / Фото kazfootball.kz

Участник Лиги чемпионов и действующий серебряный призер «Аят» на старте чемпионата одержал две гостевые победы над уральским «Байтереком», а «Астана» на своей площадке вначале сыграла вничью, а затем выиграла у новичка чемпионата талдыкорганского «Жастара».

Накануне домашних матчей МФК «Аят» опубликовал заявку на сезон-2022/2023, в которую главный тренер команды Канат Танакпаев включил 15 игроков: вратари - Леонардо Гомес Лео Да Сильва (№2, Бразилия), Багдаулет Умирзахов (№20); защитники - Алексей Лопатюк (№4), Абдирасил Абдуманапулы (№11); нападающие - Азат Валиуллин (№7), Жеферсон Жозе Дос Сантос (№10, Бразилия), Кориолано Леандерсон Сантана (№12, Бразилия), Леандро Роша Батиста Леандриньо (№14, Бразилия), Вадим Булдин (№15), Артем Черненко (№16), Лукас Розенски (№17, Армения), Иван Марахов (№18), Ринат Турегазин (№19), Канат Ауезов (№77), Антон Рындин (№88).

Первый матч в Рудном прошел под диктовку хозяев площадки. Счет в середине первого тайма открыл игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин. Во втором тайме рудненский клуб провел в ворота соперника еще два безответных мяча. На 25-й минуте отличился Антон Рындин, а за четыре минуты до окончания встречи точку в матче поставил Ринат Турегазин, забивший свой пятый гол в чемпионате.

Ренат Турегазин с семью голами возглавил список бомбардиров чемпионата Казахстана по футзалу / Фото kazfootball.k

В повторном поединке уже на второй минуте огорчил гостей Лукас Розенски. Через десять минут игрок «Астаны» и дебютант национальной сборной Евгений Кошкин сравнял счет. Но через пять минут Турегазин вновь вывел «Аят» вперед.

После перерыва Рындин, Абдирасил Абдуманапулы и Валиуллин с пенальти довели счет до 5:1 в пользу «Аята». До окончания встречи команды обменялись забитыми голами, дубли оформили Кошкин и Турегазин, с семью забитыми голами возглавивший бомбардирскую гонку чемпионата.

После этих туров в чемпионате наступит небольшой перерыв, связанный с участием национальной сборной РК в отборочных матчах чемпионата мира 2024 года. Соперниками казахстанских игроков станут сборные Словении и Черногории, матчи с которыми пройдут соответственно 8 октября в Астане и 12 октября в Подгорице.

Матчи 5 и 6 туров «Аят» проведет в Шымкенте против новичка национального первенства «Ордабасы», созданного при одноименном футбольном клубе. Поединки пройдут 15 и 16 октября. А затем с 25 по 30 октября «Аят» проведет встречи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.