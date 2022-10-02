В матче 21 тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» сыграл дома с карагандинским «Шахтером», сообщают Vesti.kz.

Счет открыл Серикжан Мужиков / адр из трансляции

На 17-й минуте Серикжан Мужиков вывел хозяев вперед. Но Стефан Букорац сравнял еще до перерыва. С 54-й минуты "горняки" доигрывали в меньшинстве после удаления Айдоса Таттыбаева. Хозяева воспользовались численным преимуществом, чтобы довести счет до победного. На 74-й минуте 11-метровый точно реализовал Душан Йованчич, выведя команду вперед. А на 82-й точку во встрече поставил Серж Дебле.

Теперь у «Тобола» стало 38 очков, и он закрепился в первой тройке, а «Шахтер» с 30 баллами от нее отстает.