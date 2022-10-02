17 декабря теперь будет рабочим днём, передает Informburo.kz.

В Казахстане сократилось число выходных дней в декабре. В информационно-правовая системе нормативных правовых актов опубликован обновлённый закон о праздниках в Республике Казахстан. Согласно документу, День Независимости теперь в Казахстане будет отмечаться только один день – 16 декабря (в прежней редакции – 16-17 декабря). Таким образом, 17 декабря будет рабочим днём.

Изменение связано с тем, что День Независимости потерял статус национального праздника. Вместе с тем, вводится новый национальный праздник – День Республики, однако он будет отмечаться только один день – 25 октября.