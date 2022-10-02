У казахстанцев забрали один выходной
2 октября 2022, 12:41 | Общество
17 декабря теперь будет рабочим днём, передает Informburo.kz.
В Казахстане сократилось число выходных дней в декабре. В информационно-правовая системе нормативных правовых актов опубликован обновлённый закон о праздниках в Республике Казахстан. Согласно документу, День Независимости теперь в Казахстане будет отмечаться только один день – 16 декабря (в прежней редакции – 16-17 декабря). Таким образом, 17 декабря будет рабочим днём.
Изменение связано с тем, что День Независимости потерял статус национального праздника. Вместе с тем, вводится новый национальный праздник – День Республики, однако он будет отмечаться только один день – 25 октября.
Также из числа государственных праздников исключён День первого президента. Соответственно, 1 декабря казахстанцы будут работать.
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