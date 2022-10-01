Речь идёт об Аяне Атыгаеве, которого задержали в апреле 2022 года, передает Informburo.kz.

Аян АТЫГАЕВ/mirtesen

Адвоката коллегии адвокатов Астаны, готовившему покушение на президента и теракт, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам столицы.

Уголовное дело рассматривали в закрытом судебном заседании.

Подсудимого признали виновным по следующим статьям:

за государственную измену (статья 175 часть 1 УК);

за перемещение через таможенную границу ЕАЭС огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору (статья 286 часть 2 пункт 4 УК);

за незаконные приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору (статья 287 часть 4 УК);

за приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершённые группой лиц по предварительному сговору (статья 24 часть 1, статья 288 часть 2 УК);

за приготовление к посягательству на жизнь президента РК в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (статья 24 часть 1, статья 178 УК);

в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (статья 24 часть 1, статья 178 УК); за приготовление к акту терроризма (статья 24 часть 1, статья 255 часть 4 УК);

(статья 24 часть 1, статья 255 часть 4 УК); за приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих (статья 24 часть 1, статья 380, статья 1 часть 2 пункт 1 УК);

за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах (статья 296 часть 4 УК);

"Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу", – сообщили в суде.

Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале Kozachkov offside сообщал ранее, что речь идёт о задержанном в апреле Аяне Атыгаеве. С января 2022 года он работал адвокатом в столице, имел лицензию.

В поиске Google также выходят журналистские материалы в изданиях "Курсив" и "Известия-Казахстан" под авторством Аяна Атыгаева