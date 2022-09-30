Поклониться частичке святого верующие смогут с 1 по 3 октября в храмах Костаная и Рудного. Сопровождает мощи игумена делегация из Троице-Сергиевой лавры города Сергиев Посад (РФ).

Икона Сергия Радонежского / patriarchia.ru

В Костанайской епархии отметили, что в этом городе святым игуменом была основана легендарная Троицкая лавра, куда ежегодно направляются тысячи паломников. Люди обращаются к святому в тяжелые времена. В своих молитвах Сергию Радонежскому верующие могут попросить о мире, а также о благополучном разрешении житейских нужд либо судебных споров. Также считается, что святой игумен покровительствует студентам и помогает всем, кому сложно дается обучение.

Свещенник храма Алексей Ковалев / Фото Сауле КУАНБЕК

– У святого Сергия была такая история: в детстве ему плохо давалась грамота. И однажды он встретил монаха, который помолился над Сергием. И тот стал хорошо учиться, – поделился с «НГ» священник храма Архангела Михаила при Костанайской епархии Алексей КОВАЛЁВ.

По мнению священнослужителя, через частички святого можно просить создателя о чем угодно.

– Дело в том, что все наши просьбы так или иначе обращены к Богу. Просто мы просим святых, которые однажды внутри себя приобрели Бога, мы просим их помочь нам... – продолжает беседу священник. – Редко найдешь человека, который может сказать: «Я все могу!». Да, мы можем себя мотивировать, но, встречаясь с реальными трудностями, мы видим где-то свою немощь или свою ограниченность в физических, психо-эмоциональных и духовных силах. И человеку нужна взаимопомощь. Это все равно, что мы идем к другу, когда нам нужна его поддержка. И святые – это словно наши друзья, это друзья Бога. Поэтому мы идем и просим: отче Сергий, попроси, пожалуйста, у Господа о том, чтобы...

По словам Алексей Ковалёва, преподобный Сергий Радонежский был тем, кого можно назвать, «человек без всякой маски», когда внутреннее и внешнее было абсолютно идентично.

– Это была целостная натура, – говорит он.

– Чего так не хватает нам...

– Это да... Этому можно научиться у него, – продолжает Алексей. – Многие желания, которыми мы обладаем, как правило, приобретенные. Можем ли мы сказать, что это подлинное мое желание, то, что создано мной... Нельзя сказать точно, что они наши, так как очень часто мы желаем соответствовать чему-то. А в разное время, в разные эпохи человек соответствует разным вещам. Вот и Сергия Радонежского можно попросить о том, чтобы приблизиться к самому себе. Познать самого себя. Познать кто я, для чего пришел в этот мир, куда меня направляет моя душа. Куда действительно меня зовет мое сердце, а куда зовет меня просто мой разум или все это влияние лишь натиска информации, которая к чему-то призывает меня...

В беседе с Алексеем Ковалёвым мы затронули и тему правды и ее роли. По мнению священника, правда нужна. Однако важнее то, как мы преподносим эту самую правду: с любовью в сердце либо намерением разрушить.

– Сергий Радонежский умел доносить свое слово таким образом, чтобы созидать, – считает Алексей.

Кстати, как нам рассказали служители храма, мощи тех или иных святых пользуются спросом и у местных жителей, кто в общем-то далек в своих религиозных представлениях от православия. Люди приходят с верой, что их молитвы и обращения к единому создателю будут услышаны.

Сам же процесс преклонения к мощам проходит достаточно быстро. Впервые пришедшие паломники, прождав несколько часов в очереди, в момент прикосновения к частичке святого бывают растеряны, не зная, как правильно себя вести. Служители храма говорят, что можно прикоснуться к мощам, поцеловать их, либо приложить к ним какой-нибудь предмет. Но, самое главное, в этом перечне – доброе намерение в сердце.

– Почему мы почитаем мощи святых, – поясняет Алексей Ковалёв, – тело - это дом для души. В православии отношение к телу, как к храму Божьему. Тело – это сосуд, который вмещает в себя Бога. Пример, Иисуса Христа, когда тело вместило в себя Божественное. Согласитесь, сосуд можно наполнить разным содержанием. Люди, которые посвятили себя тому, чтобы служить Богу, познавать его, были преисполнены божественной благодатью. Поэтому их сосуд, например, тело Сергия Радонежского, нетленно. Это одно из таких указаний нам, что для Бога нет ничего невозможного. Это свидетельство чуда. Господь так учредил, что, вроде бы, мертвые тела, а через них совершаются добрые дела. Однажды к одежде Иисуса Христа прикоснулась женщина, после чего обрела исцеление. Почему? Потому что делала это с верой. Так и в этом случае.