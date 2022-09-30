В суде № 2 Костаная продолжается слушание дела об уведенных из бюджета 96 млн тенге. Деньги ушли оттуда в качестве субсидий на приобретение семян картофеля первой репродукции, но ни посевного материала, ни средств господдержки крестьяне не увидели.

Подсудимый Килыманов (справа) заявляет, что со всеми опрошенными свидетелями он не знаком

Государственное обвинение считает, что эти деньги обманом получили и присвоили люди, которые обещали главам КХ обеспечить поставку сортовых семян. Один из них, Ажимурат Куишев, уже отбывает 5-летний срок. Другой, Сабыржан Килыманов, был задержан на территории Костанайской области, сейчас является подсудимым, все обвинения в свой адрес отрицает.

В суде идет допрос свидетелей, в ходе которого устанавливаются связи участников и пособников криминальной схемы. Дали показания и несколько директоров КХ, которые считают, что их обманули.

Ерден СЕЙТЖАНОВ имеет КХ в Аркалыке. По его словам, занимается животноводством, растениеводством, картофель сажал в небольших количествах, для себя. Но решил расширить посадки.

- Как-то вышли на этих ребят, начали заниматься, а в оконцовке никаких семян не получили, - говорил он в показаниях. - Как договаривались? Точно не помню. Что-то подписывали? Сейчас не скажу.

Пояснил суду, что ранее дел с «ребятами» его КХ точно не имело. Фамилий не знает. Имена кое-какие помнит. И помнит, что представились они фирмой из Астаны.

- Чуть ли не от МСХ действуют. Объяснили, что семена дорогие и субсидируется около 80% их стоимости. Красиво объяснили, можно было поверить, - отметил глава КХ.

Само хозяйство, по словам Сейтжанова, с заявкой на субсидирование не выходило. «Ребятам» была предоставлена ЭЦП главы КХ. Как? Точно не помнит. Но помнит, что фирме из Астаны поверил.

- Землю подготовили 50 га, а семян нет, земля горит, высыхает, а они через месяц пропали, - продолжал он, - я потом слышал, что они благодаря нашей фирме неплохие деньги получили.

На вопрос прокурора Динары ИРГИЗБАЕВОЙ, получало ли все-таки само КХ от этой фирмы какие-либо деньги, свидетель ответил - около 1,5 млн на подготовку земли к посадке, на ГСМ.

Другой предприниматель, директор ТОО и глава КХ из Жезказгана Сагиден КОНУРОВ утверждает, что не получил вообще ничего. Он желал избавиться от кредитного бремени. Брал в Forte bank 22 млн тенге, заложив землю. Друг по имени Тулепберген сказал, что есть люди, готовые купить землю. Но сначала на ней с согласия хозяина посадят сортовую картошку, получат субсидии на семена, уберут урожай, реализуют, закроют кредит и оформят сделку по земле. Конуров согласился. Доверился другу.

- Ничего потом не получал, клянусь, ни денег, ни картошки, - говорил он в суде, - лежал в больнице, так что флешку с ЭЦП им через сына передал, печать еще дал.

В суде Конуров также показал, что никого из людей, которые брались ему таким образом помочь с кредитом, лично не знал, даже фамилий не помнит.

Допрос свидетелей продолжается.