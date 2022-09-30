В субботу, 1 октября, в регионе осадков синоптики не ожидают, на севере будет туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, на юге области плюс 2 градуса. Днем 4...9 градусов, на юге 12.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем 6...8 градусов.



- Погода на выходные и в понедельник обусловлена областью повышенного давления, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.



В воскресенье, 2 октября, и в понедельник, 3 октября, показатели погоды по области одинаковые. Без осадков, на севере туман, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, на юге и западе 4 градуса. Днем 8...13 градусов, на юге 16.



В Костанае в воскресенье переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, ночью -2...-4 градуса, днем 8...10 градусов. В понедельник ночью 0...-2 градуса, днем 11...13 градусов.