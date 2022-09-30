К семи годам лишения свободы жителя Астаны М. 30 июня приговорил Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Подсудимый обвинялся в незаконном хранении в целях сбыта наркотических средств и аналога психотропного вещества в крупных размерах. Но судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда отменила решение суда первой инстанции и оправдала астанчанина.





- Апелляционным приговором М. признан невиновным по ст.297 ч.2 УК и оправдан в связи с недоказанностью его участия в совершении уголовных правонарушений, - сообщает пресс-служба областного суда. - По настоящему делу установлено, что М. заявлял о применении в отношении него в ходе досудебного расследования сотрудниками полиции пыток и нанесении ему телесных повреждений, в результате чего он потерял зрение на один глаз.

В связи с полученным тяжким вредом здоровью и тем, что компетентные органы не обеспечили быстрое и беспристрастное расследование по заявлению о пытках, суд признал все протоколы допросов М., протокол проверки и уточнений показаний на месте, где он дал признательные показания, недопустимыми доказательствами.

- Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого в квартире обнаружена высушенная марихуана и мефедрон, а также постановление о назначении экспертизы наркотических средств и заключение эксперта по ним не отвечают требованиям УПК, в связи с чем были признаны недопустимыми доказательствами, - отмечает суд. - Ввиду нарушения УПК при производстве осмотра, назначении экспертизы, признании осмотра и экспертизы недопустимыми доказательствами, иных достоверных, законно полученных фактических данных, которые были бы достаточны для вынесения обвинительного приговора, не имеется.

Помимо потери глаза, судебная коллегия также указала на еще несколько нарушений прав М. в ходе досудебного расследования: повреждение его автомобиля, хищение личных вещей после обыска автомобиля и использование сотрудниками полиции изъятого у него сотового телефона.

