Кроме руководителя отдела предпринимательства акимата г. Костанай Илоны ТИМОШЕНКО, уволили менеджера и завклада СПК. А акиму Камыстинского района Газизу БЕКМУХАМЕДОВУ, заместителю акима Костаная Мейраму СОКИТБАЕВУ и заместителю председателя правления СПК Байбосыну МУРЗИНУ объявили выговор.

Мейрам Сокитбаев и Илона Тимошенко / Фото из архива "НГ"

Привлечь к ответственности должностных лиц акимата и СПК поручил аким области Архимед Мухамбетов по представлению антикора после заседания Комиссии по противодействию коррупции.

Причиной такого решения стали факты махинаций с сахаром из стабфонда, выявленные ранее. 11 августа антикор сообщал, что сотрудники акимата и АО «СПК Тобол», используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости 420 тг/кг. За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения.

Основными причинами произошедшего антикор считает непрозрачность процедур реализации социально значимых продуктов со склада стабфонда. В связи с этим коммисия рекомендовала предусмотреть в договорах с предпринимателями цену, по которой они могут реализовывать продукцию из стабфонда. И в случае несоблюдения - инициировать исковые требования о несоблюденин обязательств, а также расторгать договоры.

Кроме того, по сообщению пресс-службы антикора, у комиссии возникли вопросы и к распределению СПК земельных участков. По закону корпорация могла выдавать участки только на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, а по факту их отдавали для торговых павильонов в Костанае и Рудном.

Сейчас департамент по управлению земельных ресурсов занимается возвратом незаконно выданных участков осударству.

- Непрозрачна работа и комиссий, решающей вопросы предоставления займов СПК в рамках «оборотной схемы», - сообщает антикор. - В их составах нет ни представителей отраслевых ассоциаций, ни СМИ, ни общественности. Итоги анализа указывают на то, что деятельность СПК не в полной мере соответствует целям ее создания и миссии, принимаемые решения непрозрачны, что позволяет лоббировать интересы отдельных предпринимателей. Всего по итогам внешнего анализа коррупционных рисков рабочей группой было выявлено 8 рисков. Для их устранения внесено 11 рекомендаций.

Аким области поддержал внесенные предложения и поручил держать на особом контроле реализацию всего перечня товаров стабилизационного фонда, взять под контроль деятельность СПК «Тобол» и обеспечить ее работу в соответствии с установленными целями и миссией.