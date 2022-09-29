Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
29 сентября 2022, 15:17 | Государство
В Государственной технической службе рассказали о причинах перебоев с интернетом в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"Сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны", - заявили в ГТС.
На данный момент технические специалисты ГТС ведут работы по нейтрализации угроз.
Сегодня утром казахстанцы заметили проблемы с интернетом. Пользователи различных социальных сетей начали сообщать, что подключение работает с перебоями либо пропадает совсем.
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