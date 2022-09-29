Сообщение на пульт «102» поступило сегодня, 29 сентября, в 8.25. Звонивший сообщил, что в районе Большого моста в воде, возможно, находится тело женщины.

Когда на место происшествия приехала оперативно-следственная группа, выяснилось, что погибшая - это пропавшая 22 сентября Кауныш Бермухамбетова.

- С заявлением в полицию о пропаже супруги 22 сентября обратился муж. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

Обстоятельства гибели женщины выяснят в рамках досудебного расследования.