Произведения современного итальянского композитора звучали в «Жастар Сарайы» днем и вечером 25 сентября. В Instagram-аккаунте ансамбля указано, что ансамбль состоит из лучших музыкантов Казахстана, а также, что они стирают границы между музыкой и слушателем. Удостоверится в этом смогли зрители и корреспондент «НГ».

Погрузиться в атмосферу творчества Эйнауди зрителям помогли кадры из фильма «1+1»

Билеты на концерт можно было купить заранее на сайте Ticketon. Цены разные, в зависимости от места. В последнем ряду - 6 000 тенге, в первом - 14 000. Вечером собрался почти полный зал.

- Все наши ребята с детства в музыке, каждый из них учился в музыкальной школе, потом в консерватории, - рассказал руководитель проекта Tynda Music Айдос МЕНДАЛИЕВ. - И это действительно одни из лучших музыкантов Казахстана - они лауреаты международных и республиканских музыкальных конкурсов. В Костанае мы впервые, а вообще с такой программой уже выступали, но тогда не получилось заехать в ваш город. Ранее выступали в Астане и Караганде, впереди выступление в Бишкеке.

Проект образовался совсем недавно - в мае 2022 года.

- Название Tynda Music - с казахского переводится как «слушай музыку», - пояснил Айдос. - Мы хотим, чтобы люди слушали больше живой, качественной музыки, в нашем случае это современная музыка, которую мы играем на классических инструментах. Вся наша команда родом из Алматы, все учились в одном учебном заведении. Изначально в команде было всего три человека, которые играют на рояле, скрипке и виолончели, потом я предложил расширить состав, добавили еще четырех музыкантов.

17 сентября в Астане и 22 сентября в Алматы музыканты играли произведения немецкого кинокомпозитора Ханса Зиммера. Так как его музыка более масштабная, она требует участия большего количества музыкантов и поставить такую программу в Казахстане возможно лишь в крупных городах. В Астане выступали 160 музыкантов, в Алматы - 100.

- Мы попробуем сыграть музыку Ханса Зиммера и в других городах, но уменьшенным составом, так как возить столь огромное количество человек нерентабельно, - отмечает Мендалиев. - Думаю, в будущем получится привезти в Костанай новую программу с еще большим составом. Нам хотелось бы, чтобы люди не воспринимали концерты, как скучное зрелище. И сегодня мы увидим, что кто-то заплачет, кому-то наоборот станет радостно. Наша музыка вызывает эмоции. Музыка - это не только грусть или радость, в первую очередь она должна волновать. И если это чувство мы проявляем в зрителях, тем больше мы влияем на нашу культуру. Мы могли бы сделать концерт Моцарта или Бетховена, и глобально мы хотели бы, чтобы люди приходили именно на этих композиторов. Но так как Людовико Эйнауди и Ханс Зиммер сейчас - самые популярные композиторы, выбор пал на них. Я не могу утверждать, что в будущем мы точно будем играть музыку классических музыкантов, но мне, как профессиональному музыканту, этого очень хотелось бы. Конечно же, мы умеем играть такое - эти музыканты умеют играть все! А классическая музыка - это азы.

После Бишкека музыканты планируют выступить с программой музыки Людовико Эйнауди во Дворце Республики в Алматы, вместимость зала - 2 500 человек.

- Следующую программу готовим, но не можем ей поделиться, скоро опубликуем в нашем аккаунте в Instagram, - говорит Айдос. - Но бывает, что планы меняются. Все зависит от многих факторов: музыканты, ноты, оргмоменты. Поэтому мы говорим о приезде в какой-либо город, только когда у нас все готово.

Особый шарм выступлению придавал дым вокруг музыкантов

На сцене в Костанае сначала выступали трое музыкантов, затем к ним присоединились еще четверо. Мелодии были спокойными, часто можно было услышать практически сольное выступление рояли, но ближе к середине концерта музыка стала более эпичной и нагнетающей. Для эффекта погружения организаторы использовали игру света, вставки из популярного французского фильма «1+1», музыку к которому написал Эйнауди, а также создавали эффекты с помощью дымовой машины.

В конце выступления зрители громко и долго аплодировали.

- Музыкой я занимаюсь уже 19 лет - с 6 лет, - рассказал сразу после выступления виолончелист Tynda Music Диас САЛЫКОВ. - Это наш 26-й по счету концерт. Самый первый был в Алматы, там был очень хороший фидбек (отклик публики- «НГ»). Мы так долго шли к этому и так вникли в музыку, что забыли те два часа, которые мы выступали! Потом выступали в крупных городах, объехали с этой программой почти весь Казахстан. Надеюсь, что в Костанае будем выступать и с другой программой. У вас был классный фидбек, у меня нет слов описать это. Музыкант легко воспринимает музыку когда она нравится другим, он входит в кураж. Мы отдавались музыке полностью, брали энергию и отдавали залу. Но и зрители - нам, было какое-то слияние.

На концерте Tynda Music зал был практически полностью заполнен

Зрители, уходя из зала, еще долго обсуждали увиденное и услышанное на сцене.

- Людовико Эйнауди - один из величайших композиторов неоклассики, - поделилась впечатлениями Аяжан СЕЙТМАНОВА. - Я очень благодарна Tynda Music, что они смогли приехать в Костанай с этим концертом. Во время концерта ощутила дичающую эйфорию, по коже шли мурашки! Я поклонница современной классики и для меня это было одно из первых живых выступлений. Я безумно рада этому!

Мадина Шиктибаева (слева) и Асем Касымова

- Концерт прошел замечательно, мне очень понравилось! - рассказала Мадина ШИКТИБАЕВА. - Было воодушевляюще, я видела отдачу самих исполнителей, их страсть к своему творению, И я запомню этот концерт, надеюсь, что в будущем они приедут к нам еще!

- Играла музыка в самих музыкантах и это было видно, всю энергию они отдавали нам! - длбавила Асем КАСЫМОВА. - Спасибо Tynda Music, мы ждем еще раз, это было просто великолепно!

Фото Андрея СКИБЫ