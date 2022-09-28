Новый тариф на пассажирские перевозки на совместных заседаниях постоянных комиссий Костанайского гормаслихата обсуждали дважды: 19-го и 23 сентября. В результате решили - информация требует дополнительного изучения, поэтому перенесли рассмотрение на более поздний срок. Но потом случился скандал.

Фото из архива "НГ"

27 сентября руководитель депутатской фракции партии «Ак Жол» в гормаслихате Адиль МУКАНОВ сообщил в своем аккаунте в Instagram, что накануне провели внеочередную сессию, а после нее - незапланированное заседание комиссий. И большинство депутатов проголосовали за повышение тарифа. Вот только акжоловцев, по словам Муканова, о заседании комиссии не предупредили.

Скриншот из stories в Instagram-аккаунте Адиля Муканова

- Мы, как депутаты, входим в состав комиссии, на предварительном слушании я голосовал против, - пояснил он "НГ" свой демарш 28 сентября. - Потом было слушание общественного совета, где они единогласно согласились. Назначили комиссию, в которой мы вернули вопрос на доработку и далее большинством голосом отклонили увеличение тарифа, так как считаем, что костанайцы не должны платить больше 80 тенге. 26 сентября состоялась сессия маслихата. И, не предупредив нас, резко объявляют заседание комиссии по вопросу увеличения тарифа пассажирских перевозок. Решение продвинули большинством голосов, но ведь мы, депутаты от партии «Ак Жол», голосовали против!

Сейчас проезд в автобусах в Костанае стоит 220 тенге, из них 80 тенге по карте платят костанайцы, остальное субсидирует акимат. Тариф предлагают поднять до 100 тенге по безналичной оплате и 170 тенге наличными.

- Я думаю, это все потому, что не хватает субсидий - 1,4 млрд тенге. Бюджет ФК «Тобол» - 5 млрд тенге! Неужели на пассажирские перевозки нет денег?! Парадокс! - возмущается депутат. - Костанайцы платят налоги, и на эти деньги они должны расчитывать на благоустройство, но никак на повышение стоимости проезда. Для кого-то 20 тенге - это большая сумма... Выделили 1,8 млрд тенге, не хватает 1,4 млрд тенге. Если бы было 3,2 млрд тенге, не было бы никакой переплаты. Да, цена на солярку и резину например растет, но непонятно, почему в итоге должен страдать налогоплательщик.

В городском маслихате «НГ» прокомментировали ситуацию.

- Депутатов этой партии, как и всех участников совещания, уведомляли о том, что после сессии начнется заседание комиссии, - сообщила руководитель аппарата Костанайского городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА. - Их предупреждали об этом заранее в чате WhatsApp, также незадолго до заседания обзванивали по телефону, в частности - и депутатов партии «Ак Жол». Да, депутаты партии «Ак Жол» действительно голосовали против, но решение принимается большинством голосов. В итоге трое депутатов были против повышения тарифа, остальные - за.

Теперь вопрос о повышении тарифа на проездв автобусах рассмотрит сессия гормаслихата.