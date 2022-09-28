В 2022 году лидер казахстанского производства сухих строительных смесей, AlinEX, пополнил ассортиментную линейку новым современным продуктом гипсовые пазогребневые плиты.

Пазогребневые плиты (ПГП) — это профессиональный строительный материал, применяемый для возведения межкомнатных перегородок и внутренних стен. Плиты, на торцах которых есть монтажная пара «паз и гребень» значительно ускоряют процесс сборки готовой межкомнатной перегородки. Сборка стены интуитивно понятна и не требует специальных знаний, стена собирается так же просто, как детский конструктор. При этом замковые соединения «паз-гребень» выступают дополнительными ребрами жесткости и упрочняют стену.

Гипс — экологически чистый материал, который не выделяет вредных соединений, имеет длительный срок эксплуатации и разрешен к использованию в медицинских и жилых учреждениях, детских комнатах, заведениях сферы общественного питания и сферы гостеприимства. ПГП из гипса обеспечивают более высокие показатели сейсмо- и огнестойкости, тепло- и шумоизоляции в сравнении с привычными материалами: газопеноблоками, гипсокартоном, шлакоблоками и другими.

На базе собственного производства, в 2022 году AlinEX начал выпуск ПГП 4 видов плит:

Для нормальных условий (полнотелые и пустотелые), которые применяются для возведения межкомнатных перегородок в сухих отапливаемых помещениях: в спальнях, прихожих, коридорах, гостиных, кабинетах и пр.

Влагостойкие, для помещений с повышенной влажностью (пустотелые и полнотелые) применяются для возведения межкомнатных перегородок в ванных комнатах и санузлах.

Среди очевидных плюсов ПГП можно выделить следующие факторы:

Минимальная нагрузка на фундамент. Это важно и в городских постройках (квартиры, офисы, торговые помещения, выставочные шоу-румы) и в загородных постройках.

Прочность. Плиты более толстые в сравнении с гипсокартоном, лучше выдерживают ударные нагрузки и тяжесть навесных элементов: полки, картины, предметы декора и тп. На панели можно навешивать полки и шкафы при помощи саморезов, дюбелей. Стена AlinEX из ПГП выдержит вес навесных элементов до 100 кг.

Несущие характеристики. ПГП обладают впечатляющими несущими способностями. В такую стену можно установить межкомнатную дверь.

Простота монтажа и раскроя. Плиты быстро стыкуются, их можно резать под нужный размер, подвергать любым видам механической обработки.

Идеально ровная поверхность. Собранная стена полностью готова к декоративной отделке. Ее достаточно прогрунтовать, чтобы приступить к финишному шпатлеванию или сразу – к покраске или нанесению декоративной штукатурки. Это снижает трудоемкость отделочных работ, делает их менее пыльными.

Скорость и простота возведения. ПГП - это возможность вести работу в одиночку без привлечения вспомогательной рабочей силы.

Для того чтобы сделать перегородку из пазогребневых плит, нужно соблюдать определенную последовательность действий. Наиболее профессиональным считается следующий ход работ:

Планирование. Нужно разметить поверхность пола и стен там, где будет находиться перегородка. С учетом высоты и длины рассчитывается количество материала для нее.

Нужно разметить поверхность пола и стен там, где будет находиться перегородка. С учетом высоты и длины рассчитывается количество материала для нее. Подготовка поверхности. С нее нужно удалить следы любых загрязнений, затем проверить геометрические параметры при помощи уровня. Если поверхность имеет заметные перепады высот, потребуется дополнительное выравнивание.

С нее нужно удалить следы любых загрязнений, затем проверить геометрические параметры при помощи уровня. Если поверхность имеет заметные перепады высот, потребуется дополнительное выравнивание. Приготовление монтажного раствора. Он быстро схватывается, готовить большими порциями нет смысла.

Он быстро схватывается, готовить большими порциями нет смысла. Срезание гребня. Это нужно для того, чтобы увеличить площадь контакта с основанием у первого ряда, сделать конструкцию более устойчивой. Укладку рекомендуется начинать, устанавливая изделия пазом вверх.

Это нужно для того, чтобы увеличить площадь контакта с основанием у первого ряда, сделать конструкцию более устойчивой. Укладку рекомендуется начинать, устанавливая изделия пазом вверх. Монтаж. Раствор наносится на само основание и на прилегающую к опоре поверхность ПГП. Каждая панель вымеряется по уровню. Пазы промазываются клеем, совмещаются с гребнем.

Раствор наносится на само основание и на прилегающую к опоре поверхность ПГП. Каждая панель вымеряется по уровню. Пазы промазываются клеем, совмещаются с гребнем. При выкладывании каждого следующего ряда производится смещение швов. В нечетных ставят целую плиту первой, в четных – первой идет ее половина. Все излишки клея тщательно удаляются.

В нечетных ставят целую плиту первой, в четных – первой идет ее половина. Все излишки клея тщательно удаляются. Каждые 4-5 рядов нужно делать перерыв на 3 часа , чтобы раствор успел схватиться. Иначе велик риск обрушения конструкции.

, чтобы раствор успел схватиться. Иначе велик риск обрушения конструкции. В последнем ряду гребень обрезается по аналогии с первым. Примыкание ПГП к потолку запенивают монтажной пеной, что служит демпфером и звукоизоляцией.

Следуя этим рекомендациям, справиться с самостоятельным монтажом пазогребневых плит не составит труда.

Гипсовые пазогребневые плиты AlinEX – это собственные производственные мощности, высокоточное французское оборудование, 5-уровневый контроль качества и налаженная логистика.

Технические параметры ПГП AlinEX

Количество в палете: 30 шт.

Вес палеты: 855 кг

Вес 1 полнотелой плиты: 28,5 кг

Более подробная информация о гипсовых пазогребневых плитах на сайте AlinEX по ссылке: https://pgp.alinex.kz/

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