Пазогребневые плиты: новый продукт AlinEX для профессионалов
В 2022 году лидер казахстанского производства сухих строительных смесей, AlinEX, пополнил ассортиментную линейку новым современным продуктом гипсовые пазогребневые плиты.
Пазогребневые плиты (ПГП) — это профессиональный строительный материал, применяемый для возведения межкомнатных перегородок и внутренних стен. Плиты, на торцах которых есть монтажная пара «паз и гребень» значительно ускоряют процесс сборки готовой межкомнатной перегородки. Сборка стены интуитивно понятна и не требует специальных знаний, стена собирается так же просто, как детский конструктор. При этом замковые соединения «паз-гребень» выступают дополнительными ребрами жесткости и упрочняют стену.
Гипс — экологически чистый материал, который не выделяет вредных соединений, имеет длительный срок эксплуатации и разрешен к использованию в медицинских и жилых учреждениях, детских комнатах, заведениях сферы общественного питания и сферы гостеприимства. ПГП из гипса обеспечивают более высокие показатели сейсмо- и огнестойкости, тепло- и шумоизоляции в сравнении с привычными материалами: газопеноблоками, гипсокартоном, шлакоблоками и другими.
На базе собственного производства, в 2022 году AlinEX начал выпуск ПГП 4 видов плит:
- Для нормальных условий (полнотелые и пустотелые), которые применяются для возведения межкомнатных перегородок в сухих отапливаемых помещениях: в спальнях, прихожих, коридорах, гостиных, кабинетах и пр.
- Влагостойкие, для помещений с повышенной влажностью (пустотелые и полнотелые) применяются для возведения межкомнатных перегородок в ванных комнатах и санузлах.
Среди очевидных плюсов ПГП можно выделить следующие факторы:
Минимальная нагрузка на фундамент. Это важно и в городских постройках (квартиры, офисы, торговые помещения, выставочные шоу-румы) и в загородных постройках.
Прочность. Плиты более толстые в сравнении с гипсокартоном, лучше выдерживают ударные нагрузки и тяжесть навесных элементов: полки, картины, предметы декора и тп. На панели можно навешивать полки и шкафы при помощи саморезов, дюбелей. Стена AlinEX из ПГП выдержит вес навесных элементов до 100 кг.
Несущие характеристики. ПГП обладают впечатляющими несущими способностями. В такую стену можно установить межкомнатную дверь.
Простота монтажа и раскроя. Плиты быстро стыкуются, их можно резать под нужный размер, подвергать любым видам механической обработки.
Идеально ровная поверхность. Собранная стена полностью готова к декоративной отделке. Ее достаточно прогрунтовать, чтобы приступить к финишному шпатлеванию или сразу – к покраске или нанесению декоративной штукатурки. Это снижает трудоемкость отделочных работ, делает их менее пыльными.
Скорость и простота возведения. ПГП - это возможность вести работу в одиночку без привлечения вспомогательной рабочей силы.
Для того чтобы сделать перегородку из пазогребневых плит, нужно соблюдать определенную последовательность действий. Наиболее профессиональным считается следующий ход работ:
- Планирование. Нужно разметить поверхность пола и стен там, где будет находиться перегородка. С учетом высоты и длины рассчитывается количество материала для нее.
- Подготовка поверхности. С нее нужно удалить следы любых загрязнений, затем проверить геометрические параметры при помощи уровня. Если поверхность имеет заметные перепады высот, потребуется дополнительное выравнивание.
- Приготовление монтажного раствора. Он быстро схватывается, готовить большими порциями нет смысла.
- Срезание гребня. Это нужно для того, чтобы увеличить площадь контакта с основанием у первого ряда, сделать конструкцию более устойчивой. Укладку рекомендуется начинать, устанавливая изделия пазом вверх.
- Монтаж. Раствор наносится на само основание и на прилегающую к опоре поверхность ПГП. Каждая панель вымеряется по уровню. Пазы промазываются клеем, совмещаются с гребнем.
- При выкладывании каждого следующего ряда производится смещение швов. В нечетных ставят целую плиту первой, в четных – первой идет ее половина. Все излишки клея тщательно удаляются.
- Каждые 4-5 рядов нужно делать перерыв на 3 часа, чтобы раствор успел схватиться. Иначе велик риск обрушения конструкции.
- В последнем ряду гребень обрезается по аналогии с первым. Примыкание ПГП к потолку запенивают монтажной пеной, что служит демпфером и звукоизоляцией.
Следуя этим рекомендациям, справиться с самостоятельным монтажом пазогребневых плит не составит труда.
Гипсовые пазогребневые плиты AlinEX – это собственные производственные мощности, высокоточное французское оборудование, 5-уровневый контроль качества и налаженная логистика.
Технические параметры ПГП AlinEX
- Количество в палете: 30 шт.
- Вес палеты: 855 кг
- Вес 1 полнотелой плиты: 28,5 кг
Более подробная информация о гипсовых пазогребневых плитах на сайте AlinEX по ссылке: https://pgp.alinex.kz/
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